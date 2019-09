Balance board: la pedana per allenare l’equilibrio

Il rientro dalle vacanze e la fine dell’estate coincidono con il momento in cui si riprendono le attività quotidiane. E per affrontare il tutto con più grinta, un’ottima soluzione può essere quella di acquistare nuovi attrezzi e accessori per le tue sessioni di allenamento, come la balance board.

La balance board è una sorta di pedana, di forma ottagonale o rotonda, molto diffusa sia nelle palestre che per allenarsi a casa, che migliora l’agilità, l’equilibrio, e di conseguenza la postura, e la forza muscolare. Strumento per il fitness capace di ottimizzare al massimo la resa dell’allenamento, la balance board ti consentirà di allenare il tuo equilibrio in modo intenso, tonificando contemporaneamente addominali, cosce e glutei.



La balance board marcata Gifort è una pedana rotonda realizzata in legno, con il sostegno centrale in tecnopolimeri dall’elevata resistenza, molto resistente e ideale per evitare di segnare o rovinare il pavimento di casa. Il pannello centrale (diametro 39,5 cm - spessore 1,6 cm) presenta una superficie antiscivolo, che aumenta la stabilità quando ci si trova sulla pedana e che risulta perfetta da utilizzare a piedi scalzi, può essere ruotato a 360° e inclinato dai 10° ai 20°.

Grazie alla balance board riuscirai a tonificare i muscoli anche solamente provando a rimanere in equilibrio su di essa, ed è l’ideale anche per la riabilitazione post operatoria o a seguito di infortuni; inoltre, la pedana marcata Gifort, sopportando un peso massimo di 250 kg, si presta ad essere utilizzata anche se ami allenarti con i pesi.

Ottima per fare esercizi sia in casa che fuori, realizzata in materiale di qualità, resistente e facilmente lavabile, la balance board marcata Gifort si distingue anche per l’ottimo rapporto qualità/prezzo: acquistala subito su Amazon.it a soli 22,99€!

