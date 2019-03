Biancheria intima, per essere comode in bicicletta senza rinunciare alla femminilità

Le appassionate di ciclismo passano lunghe ora in sella allo loro bici, pedalando attraverso strade cittadine. Con l'arrivo della primavera e della bella stagione, gli allenamenti diventano sempre più intensi e si può andare alla scoperta di sentieri sconosciuti. Per vivere al meglio questa esperienza e allenarsi in totale comodità, oltre all'abbigliamento tecnico, anche la biancheria ha la sua importanza. La moderna lingerie intima è pensata per essere funzionale e regalare una sensazione confortevole sulla pelle in tutte le condizioni atmosferiche. Per sentirci femminili anche dopo una lunga sessione di allenamento, oltre ad essere funzionale, le biancheria intima deve essere raffinata. Ecco una selezione dei migliori modelli che ci faranno sentire a nostro agio.

1 Per il massimo della protezione: Pantaloncini intimi

Se vogliamo sentirci sicure e protette durante le nostre uscite in bici, questo pantaloncino intimo è la scelta ideale. Il modello a vita alta ci mette al riparo in ogni stagione dalla primavera all'autunno. Realizzato con un materiale morbido e leggero, si adatta ad ogni fisico garantendo il massimo della libertà nei movimenti. Il modello traspirante permette alla pelle di rimanere asciutta e di avere una piacevole sensazione anche dopo un lungo allenamento. Il rivestimento interno dello spessore di 2 centimetri, assicura una guida sicura e confortevole anche per chi ama fare lunghe passeggiate. Disponibile in due colori, celeste o rosa, il pantaloncino intimo rispecchia ogni gusto o stile, per essere comode e femminili allo stesso tempo.

2. Protette e femminili: Culotte

Slip, perizomi o shorts, i modelli di biancheria intima sono tanti, ma c'è chi preferisce la culotte e non riesce a farne a meno neanche quando va in bici. Le donne che amano questo tipo di lingerie, possono stare tranquille e continuare ad indossare la loro biancheria preferita. Il modello dotato di imbottitura in gel 3D è pensato per alleviare i dolori all'anca quando si decide di pedalare per lunghe ore. La cuciture piatte, realizzate per ridurre lo sfregamento e il materiale traspirante assicurano il massimo del benessere anche a chi ama allenarsi per diverse ore.

3. Classico ma elegante: Slip

Per le amanti dello stile classico e senza tempo lo slip è tra i capi di biancheria intima preferiti. Anche se il modello è classico, non vuol dire che dobbiamo rinunciare ad un pizzico di ironia. Lo slip con sfondo nero è caratterizzato da una stampa semplice ma divertente. Il modello con fascia a vita alta, assicura il massimo della protezione e ci mette al riparo da pericolosi sbalzi di temperatura. L'imbottitura 3D è progettata in varie sezioni che utilizzano più spessori di schiuma per ridurre il più possibile l'attrito e le zone di sfregamento. Le cuciture piatte creano una naturale barriera contro le irritazioni.

4. Sicuro e confortevole sulla pelle: Slip traspirante

Allenarsi in totale sicurezza è molto importante e la biancheria ha un ruolo centrale. Con questo modello realizzato in materiale traspirante saremo sempre protette. Grazie all'asciugatura rapida con gestione efficace dell'umidità, il modello permette di avere sempre una piacevole sensazione di asciutto sulla pelle. Il cuscinetto in silicone 3D antibatterico e morbido, ci protegge da ogni fastidio anche dopo allenamenti intensi. Lo slip con fascia alta e vestibilità comoda avvolge e si adatta ad ogni fisico.

5. Per chi on rinuncia mai allo stile: Culotte con stampa fantasia

Amate fare sport, allenarvi in sella alla bici, ma senza rinunciare allo stile? Allora questa culotte fa al caso vostro. Il modello caratterizzato da una simpatica stampa all-over è colorato e iperfemminile. Anche se l'eleganza e l'eccentricità sono importanti, la culotte non tralascia la comodità. Il modello realizzato in tessuto traspirante dona una piacevole sensazione di asciutto e pulito sulla pelle. L'imbottitura in gel 3D regala il massimo del comfort in ogni situazione e terreno.

