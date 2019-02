Bici da passeggio: i modelli per una piacevole passeggiata in città

La stagione invernale si avvicina alla sua conclusione. Le giornate si allungano, le temperature sono più gradevoli e aumenta la voglia di trascorrere del tempo libero all'aperto. Per apprezzare al meglio l'inizio della primavera non c'è niente di meglio di una bella pedalata con le bici da passeggio, un mezzo comodo, confortevole e anche divertente. Sono sempre più apprezzate, soprattutto da chi vuole rimanere in forma e rispettare gli impegni evitando il traffico. Ecco una selezione delle migliori bici da donna, leggere e super accessoriate.

1. Un modello senza tempo: Bici da passeggio classica

Per le amanti dello stile classico e senza tempo, questo modello è irresistibile. La bici da passeggio è perfetta per chi non riesce a fare a meno di una piacevole passeggiata tra le stradine della città, senza rinunciare ad un look elegante che solo un modello classico può garantire. Le ruote caratterizzate da un cerchione di 26 centimetri, richiamano le più classiche bici grazie ad una struttura old style. Per completare il look i cerchioni non potevano rinunciare ai toni del marrone. Il modello pratico e confortevole, è pensato per lunghe passeggiate, senza sentire il peso della pedalata. Il telaio in acciaio Hi Ten è leggero e maneggevole, ideale da guidare nel traffico cittadino. La sella ergonomica assicura il massimo del comfort anche dopo diverse ore in bici.

2. Una mountain bike super femminile: Bici da passeggio minimal

La bici da passeggio modello mountain bike è pensata per le donne dall'animo sportivo che amano lo stile minimal. La bicicletta caratterizzata da tinte neutre con effetto opaco, sono ideali per ragazze che amano un look semplice senza rinunciare ad un pizzico di eleganza. Il modello è perfetto sia per piacevoli passeggiate in città, sia per terreni più impervi. Il sistema con cambio Shimano tipo revoshift, collegato al manubrio è un valido aiuto per affrontare salite o discese impervie. Le ruote con copertoni Kenda Tires duraturi e affidabili, fanno il resto. La struttura in acciaio è caratterizzata da uno scavallo basso per agevolare la salita in sella.

3. Per le amanti dello stile vintage: Bici da passeggio old style

Linee classiche ed eleganti sono i tratti distintivi della bici da passeggio old style. Disponibile in diversi colori, dal classico bianco panna o nero fino a colori più particolari come giallo o verde oliva, il modello è pensato per accontentare tutti i gusti e avere la bici che si adatta alle proprie caratteristiche. Grazie al comodo cestino in vimini e alle borse di cuoio laterali, la bici è perfetta per affrontare gli impegni della giornata in modo semplice e rilassato. Le luci a led anteriori e posteriori illuminano la strada per piacevoli passeggiate serali.

4. Perfetta sia per lui che per lei: Bici da passeggio unisex

Il modello disponibile sia in azzurro che in nero è pensato per accontentare i gusti sia degli uomini che delle donne. Il sedile regolabile si adatta ad ogni conformazione per garantire un'esperienza piacevole in ogni occasione. Il telaio in ferro, realizzato per affrontare il traffico cittadino, è arricchito da parafanghi e dalla copertura per catena, per proteggere i vestiti anche nelle giornate più piovose. Dotata di un cambio a 7 marce, la bici si adatta ad ogni situazione e terreno per garantire il massimo delle prestazioni. I freni sulle ruote, poi, permettono una frenata rapida e sicura anche nelle situazioni più difficili.

5. Elegante e leggera: Bici da passeggio senza cambio

Per un'esperienza di guida piacevole e pratica, la bici da passeggio senza cambio è la scelta più adatta. Il modello con linee semplici e lineari è arricchito da dettagli unici. Il sellino a quadri, il parafanghi intrecciato e il copricatena stile vintage, rendono il modello elegante, perfetto per rilassanti passeggiate tra le strade cittadine. Disponibile in tre colori, bianco panna, nero e verde petrolio, si adatta ad ogni stile e gusto. I freni v-brake e i fanali a led garantiscono il massimo della sicurezza in ogni occasione.

