Bici pieghevole: per andare a lavoro facilmente e rimanere in forma

Muoversi nelle grandi città con la macchina non è semplice, il traffico e gli ingorghi rendono tutto più difficile. Per gli amanti della bici, che non riescono a scendere dal sellino neanche in inverno, con un occhio alla propria forma fisica, la soluzione ideale è la bici pieghevole. Leggera, maneggevole e pratica la folding bike negli ultimi anni ha conosciuto un grande successo. Bastano pochi gesti e in un attimo la bici può essere trasportata comodamente in metro o autobus. Ideale per scoprire nuovi territori o città in totale comodità, è la compagna di viaggio a cui è difficile rinunciare. Scopriamo il modello perfetto per le nostre esigenze.

1. Leggera e pratica: Bici senza cambio

La bici è ideale per andare a lavoro o per fare una piacevole passeggiata in città. Il modello grazie al suo peso ridotto, circa 13 kg, è abbastanza leggera da portare sempre con sè, sia a mano che sui mezzi pubblici. La bici si piega totalmente, compreso il manubrio e i pedali, occupando poco spazio soprattutto quando ci troviamo su un mezzo pubblico affollato. Il telaio resistente e gli snodi robusti permettono di piegarla in tre posizioni, a metà della canna, nella forcella anteriore e nei pedali. La bici senza cambio, ideale sui terreni pianeggianti, è la scelta perfetta per chi non è esperto di bici, in quanto necessita di poca manutenzione.

Scopri di più su Amazon a 124,98€

2. Versatile e maneggevole: Bici con cambio

Leggera, compatta, con telaio robusto, queste sono le caratteristiche principali della bicicletta pieghevole. Il modello estremamente versatile, può essere usato da tutta la famiglia accompagnandola nelle varie attività della giornata. Grazie al cambio shimano, il modello passa con facilità dai marciapiedi cittadini a terreni in salita, per un'esperienza ultracomoda e sicura. Le finiture in ecopelle e la linea semplice ma armoniosa, danno al modello un aspetto sportivo, ma elegante.

Scopri di più su Amazon a 195,32€

3. Robusta e compatta: Bici con telaio in acciaio

La bici pieghevole, made in Italy, è pratica da aprire e chiudere in un baleno per salire e scendere dai mezzi pubblici. Il modello è caratterizzato dal telaio in acciaio Hi Ten ripiegabile, extra robusto e flessibile. La bici grazie ai freni V Brake in resina e ai pedali ripiegabili, modello click clack, è sicura anche in città. La folding bike dalle dimensioni compatte e dal peso contenuto è arricchito da un parafanghi e da un portapacchi in acciaio ideale in ogni occasione. Il cambio a 6 velocità è l'aiuto perfetto se abiti in zone non pianeggianti.

Scopri di più su Amazon a 134,98€

4. Linee eleganti e classiche: Bici da passeggio

Una bici dal design elegante e classico è perfetta da utilizzare per una passeggiata in città o mentre si va al lavoro. Le linee sinuose, il parafango e le ruote bicolore danno un tocco di modernità al classico modello da passeggio. Il telaio Hi tension, in acciaio robusto ma elastico è il materiale ideale per questo tipo di modello. La bici senza cambio e con la ruota libera permette a chi pedala di non subire il movimento inerziale della bici sulle gambe, per un maggiore comfort durante la pedalata.

Scopri di più su Amazon

5. Adatta ad ogni terreno: Bici in alluminio

La bici realizzata completamente in alluminio è estremamente leggera, infatti, il suo peso è di circa 12 kg. Anche se il volume è ridotto il modello è estremamente robusto, grazie al telaio che presenta delle saldature di qualità. Il cambio Shimano a 6 rapporti è perfetto per muoversi sia in zone pianeggianti che in quelle con continui saliscendi. Molto comoda con l’impugnatura ergonomica e gommata, si piega in pochi minuti diventando compatta e pratica da trasportare.

Scopri di più su Amazon a 269,95€