Bici con rotelle per insegnare ai piccoli ad andare sulle due ruote

I bambini sono attivi e hanno continuamente voglia di imparare. Si appassionano a sport e attività, tra questi c’è la bicicletta.

Per i piccoli riuscire a pedalare e sfrecciare sulle due ruote in compagnia di mamma e papà è un modo per trascorrere del tempo all’aperto.

Quando sono bambini, non hanno ancora acquisito tutte le competenze e non hanno il giusto equilibrio per rimanere in sella. Quindi per insegnargli a pedalare e permettergli di giocare liberamente con i loro amichetti, la bicicletta con le rotelle è l’aiuto indispensabile.

Vediamo i migliori modelli in commercio.

Macchine e corse sono i protagonisti del cartone animato Cars che ha appassionato tanti bambini. Per sentirsi come Saetta McQueen, questa bici è indispensabile. Il modello in rosso fiammante e rifinita nei minimi dettagli con il logo e con l’immagine della macchina protagonista del cartone. Il modello è robusto e resistente. Le ruote realizzate con una gomma di media durezza, permettono un grip molto simile a quelle vere. Il campanello sul manubrio è facile da far suonare, mentre il porta borraccia sistemato sulla parte posteriore è semplice da raggiungere quando i piccoli vogliono dissetarsi. Consigliata per i bambini dai 2 ai 4 anni, il modello è ideale per imparare ad andare in bici.

Pro. Facile da assemblare.

Contro. I pedali sono un po’ duri.

Scopri di più su Amazon a 79,00€ con uno sconto del 25%

Le avventure di Elsa e Anna appassionano le piccole che di sicuro non resisteranno ad una bicicletta a tema. Il telaio della due ruote ha uno splendido design che si ispira al cartone animano Forzen II. La struttura realizzata in acciaio è molto resistente ed è ideale per bambini nella fascia di altezza tra 105 e 135 cm. La bici sicura e facile da guidare, ha un movimento centrale con sterzo, mentre la ruota libera e due freni modello caliper ne facilitano l’utilizzo. La bicicletta dotata di seggiolino porta bambole posteriore e di un cestino anteriore con raffigurata Elsa è il regalo perfetto per le fan del cartone.

Pro. Robusta e resistente.

Contro. Le viti hanno una filettatura che rende difficile l’assemblaggio.

Scopri di più su Amazon a 104,98€ con uno sconto del 4%

I bambini amano andare alla scoperta di nuovi territori e avventure. Grazie a questa bicicletta e alla supervisione di mamma e papà i piccoli potranno correre liberamente in campagna o realizzare piccoli spostamenti in città. La bicicletta serie 23 è sicura e facile da guidare grazie alle rotelle e al freno anteriore. I pneumatici pieni, del diametro di 30 cm permettono di guidare in modo stabile sull’asfalto o nei parchi senza perdere l’equilibrio. Pensata per i bambini dai 3 ai 5 anni è completata da un comodo vano porta oggetti nella parte posteriore su cui sistemare i giochi preferiti.

Pro. Robusta ma leggera.

Contro. Le rotelle sono agganciate con le viti quindi non sono facili da rimuovere.

Scopri di più su Amazon a 87,25€

Minnie e Paperina sono un grande classico che da sempre affascina e conquista le bambine. Per le appassionate dei cartoni Disney, questa bicicletta è il regalo ideale. Colorata e divertente ha un design accattivante. Il telaio sui toni del lilla, rosa e viola è decorato e reso unico con le immagini di Paperina e di Minnie. Il modello dalle dimensioni di 20’’ è pensato per le bambine dai 2 ai 5 anni. Grazie alle 6 velocità le piccole potranno decidere l’andamento preferito man mano che diventeranno esperte delle due ruote. La struttura resistente è rifinita dal parafanghi in alluminio, dai fanali e dal campanello. Per avere il peluche preferito sempre con sè, il portapacchi posizionato nella parte anteriore è comodo e spazioso.

Pro. Il montaggio è facile.

Contro. Le rotelle per essere rimosse hanno bisogno di attrezzi specifici.

Scopri di più su Amazon a 69,00€ con uno sconto del 22%

La bicicletta in acciaio al carbonio ha un design semplice ed essenziale pensato per le femminucce e i maschietti. Disponibile in diversi colori come giallo, rosa e arancione, la bici accontenta ogni gusto. Grazie al manubrio e al pedale antiscivolo l’esperienza di guida è semplice e sicura. Inoltre, la sella regolabile permette di scegliere l’angolazione preferita per assicurare stabilità alla guida. I pneumatici antiscivolo sono resistenti all’usura e sono pensati per dare il meglio sia sulla strada cittadina sia su terreni sterrati. Ideale per i bambini dai 3 agli 8 anni permette di imparare divertendosi e in totale sicurezza.

Pro. La bicicletta è leggera ma resistete.

Contro. Per alcuni utenti il montaggio è stato difficile.

Scopri di più su Amazon a 65,33€

Migliorare l’equilibrio dei bambini deve essere fatto gradualmente e con i mezzi giusti. Questo triciclo è perfetto per insegnare ai piccoli ad andare in bicicletta. Il modello con tre modalità è pensato per ogni fase, quella stabile può essere utilizzata quando i bambini sono più piccoli. La seconda modalità va da quella stabile a quella con equilibrio e consente ai bambini di utilizzare la forza fisica delle gambe e dei piedi per avanzare. Con la terza trovano il loro equilibrio e migliorano le capacità motorie. Il manubrio regolabile con la svolta limitata a 60 gradi a sinistra e a destra evita di girare eccessivamente il manubrio e possibili cadute durante la guida. Il sedile regolabile in altezza fino a 6 cm, permette una guida comoda e sicura.

Pro. La struttura è stabile e robusta.

Contro. Non è indicata per i bambini molto piccoli.

Scopri di più Amazon a 63,99€