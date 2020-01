L'abbigliamento perfetto per sfidare in bici il freddo invernale

In inverno, le giornate si accorciano e le temperature si abbassano. Il più delle volte si è tentati di abbandonare la bici e di salire in sella quando le temperature saranno più miti.

Per non perdersi l'emozione di pedalare nel totale silenzio e di ammirare il paesaggio invernale, l'ideale è attrezzarsi per resistere al vento e alla pioggia. Per rimanere asciutti e non temere il freddo la soluzione ideale è il completo invernale per andare in bicicletta.

L'abbigliamento vi consentirà di sfidare le temperature rigide e continuare a divertirvi in sella.

Il completo da bici con colori vivaci e stampe allegre è perfetto per essere visibili durante le nebbiose giornate invernali. La tasca posteriore con nastro riflettente è perfetta per conservare chiavi, portafogli e altri oggetti, ma è anche un valido aiuto durante la notte perchè aumenta la sicurezza di guida dopo il tramonto. Il pantalone e la maglia a maniche lunghe sono realizzate in un pratico tessuto traspirante che riduce la sudorazione e vi permette di rimanere asciutti e al caldo anche durante le giornate più ventose. La maglia e i pantaloni hanno nastri antiscivolo in silicone per mantenere la stoffa aderente al corpo e per prevenirne l’usura.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. Meglio usarla con altri accessori invernali.

Il completo dotato di maglia a maniche lunghe può essere abbinato alla salopette o a semplici pantaloni. L'orlo in gomma eviterà ai vestiti di scivolare. Il tessuto innovativo e leggerissimo è reso unico dalla micro-rete che garantisce un'ottima traspirabilità. Elastico e morbido il completo si adatta perfettamente al corpo per assicurarvi libertà di movimento e il massimo del calore in inverno. I pantaloni con sistema 3D gel permettono alla pelle di respirare anche dopo lunghi allenamenti. Le tasche posteriori della maglia permettono di portare con sé oggetti personali, mentre la fascia riflettente sui lati della maglia, migliora la sicurezza di guida durante la notte.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. Va bene fino ad una temperatura di 5 gradi.

Il set d'abbigliamento ciclista è elegante ed essenziale. Dotato di strisce riflettenti gialle o rosse, permette di essere ben visibili sia di notte, sia nelle giornate piovose. Il materiale elasticizzato si adatta perfettamente ad ogni corporatura per pedalare in totale libertà. Il completo dotato di maglia a maniche lunghe vi accompagnerà durante i mesi più freddi dell'anno garantendovi la massima protezione dal freddo e dal vento. Le 3 tasche posteriori permettono di avere con voi i vostri oggetti, come cellulare, snack, attrezzi per bici. I pantaloni elasticizzati consentono libertà di movimento mentre il cuscino imbottito 3D allevia il dolore dell’anca.

Pro. Tuta comoda e calda.

Contro. Veste un po’ abbondante.

Il set realizzato in tessuto professionale è sottile e morbido, ma nello stesso tempo conferisce resistenza alle intemperie e comodità. La zip a tutta lunghezza della maglia e l'orlo dei pantaloni realizzato in gomma, assicurano il massimo del calore in ogni occasione. La maglia dotata di tasche posteriori è perfetta per avere tutto ciò che serve. I pantaloni con 3D antibatterica gel, riducono al minimo il senso di shock e permettono alla pelle di respirare e di rimanere asciutta anche dopo ore in sella.

Pro. Il fondello resistente permette di stare in bici per diverse ore.

Contro. Il pantalone non è una salopette.

Il body invernale termico a manica e gamba lunga è in grado di mantenervi al caldo. Morbido, elastico e resistente garantisce il massimo comfort e la massima protezione. Realizzato in tessuto antibatterico migliora la traspirazione, mentre l’assenza di cuciture impedisce la formazione di fastidiose irritazione cutanee. Fondello a tripla densità con rivestimento in microfibra, senza cuciture è ideale per allenamenti e competizioni anche su lunghe distanze.

Pro. Mantiene al caldo.

Contro. Non ha tasche posteriori.

Il completo invernale è composto dal giubbino formato da membrana antivento per avere la massima protezione contro freddo e vento, soprattutto durante le uscite invernali. Lo strato di pile interno offre calore e morbidezza al tatto. Le tre ampie tasche vi permettono di portare con voi tutto il necessario quando vi allenate o durante una gara. La calzamaglia realizzata in tessuto Super Roubaix è molto morbida ed elastica e la felpa interna mantiene perfettamente la temperatura corporea. Il fondello High Density consente di allenarsi per diverse ore senza sentire alcun fastidio in sella.

Pro. Prodotto molto caldo perfetto per l’inverno.

Contro. Il fondello non è molto resistente.

