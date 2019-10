Le cyclette per allenarsi anche in casa

non è facile, soprattutto se si hanno diversi impegni. Inoltre la stagione autunnale, con le temperature più basse, non invoglia ad uscire e ad

Per riuscire ad avere un corpo perfetto anche nel poco tempo a disposizione, basta avere a casa gli accessori giusti. Tra gli attrezzi più pratici e versatili c’è la cyclette. Piccola e poco ingombrante, anche per chi ha le camere piccole, è il valido sostituto della bicicletta. L’accessorio permette di coprire la stessa distanza che si percorre durante gli allenamenti all’aperto, direttamente a casa vostra.

Perfetta anche per chi ha bisogno di intraprendere la riabilitazione ecco alcune cyclette per accontentare ogni esigenza.

Siete amanti della bicicletta, non riuscite a scendere dal sellino e tenete costantemente sotto controllo i vostri progressi? Per continuare i vostri allenamenti direttamente a casa, quando le giornate sono particolarmente fredde, questa cyclette fa al caso vostro. Il modello dotato della migliore tecnologia, è caratterizzato da un manubrio smart in grado di monitorare alla perfezione ogni sessione d’allenamento, grazie ai rivelatori palmari per il battito cardiaco inclusi nel manubrio. Tempo, velocità e calorie possono essere controllati con un semplice colpo d’occhio. Per i più esigenti, che non possono fare a meno di terreni impervi o salite, la cyclette è dotata di 8 livelli di resistenza regolabili manualmente. Perfetta per grandi e piccoli, la sella si regola in base all’altezza. Pratica e funzionale, la bici da camera può essere posizionata in ogni angolo della casa grazie ad un design elegante ed essenziale.

Pro. La cyclette con display illuminato è estremamente silenziosa.

Contro. Il sellino non è molto comodo.

Scopri di più su Amazon a 99,99€

Per chi ha poco spazio, ma non vuole rinunciare a mantenersi in forma comodamente da casa, questo modello è perfetto. La cyclette pieghevole permette di pedalare in totale comodità. Se siete stanchi potete appoggiarvi sui manici laterali e allenarvi con la schiena dritta. Il monitor LCD collegato ai sensori palmari, posti sul manubrio, permettono di controllare costantemente il ritmo cardiaco e allenarsi in totale sicurezza. La sella regolabile su quattro livelli è imbottita e confortevole, perfetta per lunghe ore d’allenamento su 8 livelli d’intensità. Facile da spostare in ogni stanza, i cuscinetti in gomma non rischiano di graffiare il pavimento. Una volta finito, basta chiuderla e posizionarla in un angolo della casa.

Pro. Facile da montare ha il kit incluso nella confezione.

Contro. Il manuale non è in italiano.

Scopri di più su Amazon a 144,99€





Per chi vuole avvicinarsi alla bicicletta, ma vuole farlo comodamente da casa, questa cyclette è la soluzione che fa per voi. Grazie al display incorporato potere controllale la velocità, il ritmo cardiaco e le calorie consumate per avere i progressi a portata di mano. Ideale per chi ha già una buona base d’allenamento in altri sport, grazie agli 8 livelli regolabili, potete iniziare con quello più leggero, che equivale a quello 4-5 tradizionale ed aumentare man mano che vi sentite pronti e in forma. Il sellino e i pedali con cinturino regolabile, sono pensati per ogni tipo di fisico e altezza. Leggera e versatile, grazie alle rotelle anteriori può essere spostata in ogni stanza in modo semplice e veloce.

Pro. Estremamente silenziosa.

Contro. Il sellino ha bisogno di un rivestimento per essere più comodo.

Scopri di più su Amazon a 169,00€



Chi ha particolari esigenze d'allenamento, ha bisogno di un attrezzo in grado di venirgli incontro. Questa cyclette è dotata di funzioni con cui allenarsi in maniera personalizzata. La bici da camera registra elettronicamente lo sforzo su 16 livelli con 18 programmi di allenamento, che possono essere personalizzati dall’utente, calcolando anche la percentuale del grasso corporeo da eliminare. Dotata di magneti, oltre a garantire una pedalata fluida, permette di allenarsi ad ogni ora del giorno perchè estremamente silenziosa. Se volete controllare i progressi, ogni sessione viene registrata e quindi potete guardare sullo schermo LCD il battito cardiaco, la velocità sostenuta o le calorie perse. Perfetta per i più esperti, è un modello elegante che può essere inserito in ogni stanza.

Pro. Manubrio regolabile ed ergonomico.

Contro. Il sellino ha bisogno di una copertura.

Scopri di più su Amazon a 199,00€

Chi ha la casa piccola, spesso deve rinunciare agli attrezzi per l'allenamento perchè troppo ingombranti. Se non volete andare in palestra e tenervi in forma direttamente a casa, la soluzione è questa cyclette pieghevole. Anche se piccola e compatta, l'attrezzo è efficace come le classiche bici da camera. Dotata di 8 livelli d'intensità, permette di avere un allenamento personalizzato in base alle proprie necessità. Per chi deve realizzare un percorso riabilitativo e necessita di stare comodo, lo schienale integrato è funzionale e regolabile in altezza. Se riuscite ad salire sulla cyclette solo nei ritagli di tempo, grazie al sistema frenante con magneti, l'attrezzo è silenzioso così da potervi allenare ad ogni ora. Con il display posto nella parte frontale in un attimo potrete controllare tutti i progressi. Semplice ed elegante, una volta finito di allenarvi, potete scegliere se lasciarla aperta o chiuderla.



Pro. La pedalata facilitata dal supporto per la schiena è fluida.

Contro. E' scomoda per le persone particolarmente alte.



Scopri di più su Amazon 154,46€

Se siete alla ricerca di un modello adatto a tutta la famiglia, questa cyclette fa per voi. Il modello riesce a supportare fino a 100 kg e grazie al sellino regolabile è pensato per persone alte fino a 1,86 m, avendo sempre la schiena dritta grazie al supporto lombare. Adatta per ogni livello, da chi è alle prime armi, a chi è un ciclista provetto, questa cyclette ha ben 8 livelli di resistenza. Se volete controllare i vostri miglioramenti non dovete fare altro che consultare lo schermo LCD in cui c'è un rapporto preciso e puntuale sulle calorie consumate, sul battito cardiaco e sulla velocità. Ideale per chi ha poco spazio in casa, una volta terminato l'allenamento potete richiuderla e conservarla in un angoletto.

Pro. Il modello è silenzioso.

Contro. Non ha le rotelle per spostarla.

Scopri di più su Amazon a 129,99€