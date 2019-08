Lucchetti, i modelli per avere la bicicletta in sicurezza

Usare la bici in città o dedicarsi a questo sport è un modo per rimanere in forma, ma nello stesso tempo è una rivoluzione culturale soprattutto per chi vuole adottare uno stile di vita volto al rispetto dell’ambiente.

Muoversi in bici per arrivare al lavoro è una scelta ecologica, che permette di migliorare la qualità della vita soprattutto in città. Nonostante sia una scelta vantaggiosa per noi e per chi ci circonda, si rischia di subire un furto se la bicicletta viene lasciata incustodita.

La difficoltà di risalire al ladruncolo, spinge molti ad acquistare modelli poco costosi e non all’altezza delle proprie potenzialità.

I ciclisti più esperti sanno perfettamente che per metterla al sicuro, bisogna scegliere il lucchetto adatto. Ecco alcuni modelli antiscasso che vi permetteranno di lasciare in totale tranquillità la bicicletta anche per lunghi periodi.

1. Semplice e sicuro: Lucchetto con staffa di fissaggio

Se siete appassionati di ciclismo e amate avere bici performanti, per averla sempre al sicuro, non potete rinunciare a questo modello a U completato con cavo in acciaio. Pensato per fornire una protezione maggiore quando si lega la ruota anteriore, consente la massima flessibilità. L’anello sempre in acciaio temperato, resiste agli attacchi e ai tagli. Rivestito con uno strato di gel in silice protegge la bicicletta da eventuali graffi. Le due chiavi in dotazione in rame puro, permettono di avere sempre un ricambio.

Pro. Resistente e robusto, protegge la bicicletta.

Contro. E’ un po’ pesante.

2. Design accattivante: Lucchetto colorato

Se siete alla ricerca di una catena che metta al sicuro la vostra bici, ma che sia accattivante, questo modello ha tutto ciò che state cercando. Disponibile in rosa o giallo, con questo lucchetto non passerete mai inosservati. I colori brillanti del rivestimento in nylon mettono al sicuro il telaio da possibili graffi. La robusta catena con doppia custodia snodata in acciaio temprato, difficile da rompere, è sufficientemente flessibile e lunga per portabici, luci, segnali stradali. Il lucchetto leggero ma sicuro, in acciaio inox temprato, è facile da usare.

Pro. Lunga e robusta, protegge la bicicletta da possibili ladri.

Contro. La catena è un pò rigida.

3. Pratico e poco ingombrante: Lucchetto bloccadisco

Se non amate andare in bici con zaini e borse e non avete il cestino, questo lucchetto terrà al sicuro la vostra bicicletta con il minimo ingombro. Il modello robusto e compatto con finitura cromata ha la chiusura a sfera con doppio bloccaggio da posizionare sulla corona dal disco freno, per impedire lo scasso. Il rivestimento in ABS antigraffio non solo è sicuro sulla bici, ma protegge la serratura dagli agenti atmosferici. Completato da tre chiavi in dotazione con impugnatura ergonomica in ABS antiscivolo, una è arricchita da una pratica luce che illumina la serratura, ideale nelle serate buie.

Pro. Resistente e solido è perfetto anche per le moto.

Contro. Non è semplice inserirlo.

4. Facile da usare: Lucchetto con combinazione

Quando si va in bici per allenarsi si tende ad avere con sé l’indispensabile e accessori poco ingombranti. Per questo avere un lucchetto con combinazione non solo libera da un peso, ma impedisce ai ladri di usare la chiave universale per sbloccare. Se avete dimenticato la combinazione, niente paura, grazie al ripristino facile, potrete scegliere un nuovo codice. Il rivestimento in PVC e i cavi flessibili in acciaio, resistenti al taglio, rendono questa catena più duratura. La luce inclusa permette di illuminare la serratura e di immettere la combinazione anche in ambienti particolarmente bui.

Pro. La catena lunga e snodata permette di impostare facilmente la combinazione.

Contro. E’ un po’ ingombrante.

5. Per il massimo della sicurezza: Lucchetto con combinazione a 5 cifre

La sicurezza in bici è fondamentale, oltre a proteggerci con caschi e luci notturne quando siamo in sella, dobbiamo proteggerci anche quando la lasciamo nelle griglie. In questo caso avere un lucchetto efficace è fondamentale, L’innovativa combinazione a 5 cifre, permette di realizzare migliaia di soluzioni. La catena coperta da uno strato di tessuto di nylon flessibile è più resistente dell’ABS. Il modello in acciaio intrecciato ha una forte resiste ad ogni tipo di taglio. La catena lunga 90 cm è perfetta per le bici, ma anche per gli skateboard, le attrezzature sportive, i cancelli e le recinzioni.

Pro. Affidabile e resistente, mantiene al sicuro la bici.

Contro. E’ un po’ pesante.

6. Per una bici sempre al sicuro: Lucchetto con allarme acustico

Se siete dei ciclisti che difficilmente riescono a separasi dalla loro bici, il lucchetto che fa per voi è quello con allarme acustico. Con questo modello potrete lasciare tranquillamente la bici senza dovervi preoccupare. Il lucchetto sensibile al movimento si attiva appena viene mossa la bici. Basta agganciarlo al tubo centrale e attivare il meccanismo. L’allarme si disattiva sono quando verrà inserita la password corretta. Realizzato in plastica robusta resiste alla ruggine ed è impermeabile alle piogge e alle intemperie.

