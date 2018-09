Le luci da bicicletta per avere la strada illuminata anche di notte

Le luci da bici sono l'accessorio fondamentale se si vuole pedalare di notte. Anche se le strade cittadine sono illuminate servono a farsi vedere dalle auto e a vedere la strada così da evitare cadute. Per gli amanti degli allenamenti serali o per chi ama i sentieri poco trafficati la presenza di luci in grado di illuminare il percorso è decisamente un aiuto in più. Vi presentiamo i migliori modelli, per godervi le uscite serali in piena sicurezza.

1. Eurows

Piccole e facili da montare le luci bici sono perfette per illuminare anche le strade più buie. Il set formato da due luci, si applicano sul manubrio e sulla parte posteriore della bicicletta per avere un raggio d'illuminazione vasto. Dotate di tre modalità, fissa, lampeggiante a breve durata e lampeggiante a lunga intensità, possiamo decidere quale usare in base alle nostre esigenze. Il materiale in silicone resiste ad ogni intemperia

2. Bigo

Bastano pochi semplici gesti e la luce bici a faretto si trasforma in una comoda torcia da portare in ogni occasione. Disponibile in tre modalità di illuminazione è resistente all'acqua e ad ogni tipo di condizioni climatiche. Grazie all'indicatore di ricarica possiamo controllare sempre il livello di batteria e non rimanere mai al buio.

3. Movaty

La luce ha un raggio d'azione in grado di illuminare la strada e ciò che la circonda. L'accessorio dotato di indicatore del livello di batteria si ricarica senza difficoltà con lo smartphone o qualsiasi dispositivo dotato di uscita usb, per non correre mai il rischio di rimanere al buio in una strada poco illuminata. La possibilità di scegliere il fascio di luce e le modalità di illuminazione ci permette di scegliere quello che preferiamo.

4. Apace Vision

Il fanale posteriore dotato di luci a led si aggancia facilmente e si adatta ad ogni modello di bici. La clip consente di posizionare il faretto anche sul casco o sul manubrio anteriore. Regolabile in sei modalità, è possibile scegliere anche l'angolo di illuminazione, per evitare di abbagliare gli altri ciclisti.

5. Ffexs

Il kit formato da quattro luci, due anteriori e due posteriori sono dotate di batterie interne che possono essere sostituite facilmente dopo l'esaurimento. Il design semplice e lineare consente di agganciare i fari a qualsiasi bicicletta per pedalare sempre in piena sicurezza.

