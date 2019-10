Maglie autunnali: i modelli per pedalare anche quando fa freddo

Allenarsi e rimanere in forma in bici è sempre un sacrificio. Per alcuni invece, è difficile stare lontano dalle due ruote. Con l’arrivo della stagione fredda diventa più difficile conservare la stessa voglia.

Se si sceglie l’abbigliamento giusto ogni uscita in bici diventa un piacere. Pedalare con l’umidità e la pioggia diventa molto più facile se si indossa la maglia adatta.

Per stare al caldo e al riparo, bisogna rivolgersi verso un capo a maniche lunghe, impermeabile e con l’isolamento termico. Inoltre, deve essere in grado di far muovere comodamente senza impedire i movimenti. Vediamo i migliori modelli in commercio.

L’abbigliamento da ciclismo deve essere pratico e confortevole e non sempre quello invernale riesce ad adattarsi alle esigenze dei corridori. Questa giacca riesce a coniugare diverse esigenze grazie alla struttura estremamente leggera. Perfetta di giorno, è ideale per gli amanti delle due ruote che vogliono allenarsi anche la sera con strisce riflettenti larghe 4 cm e logo riflettente sul petto, per garantire la massima sicurezza. La giacca a maniche lunghe è realizzata con tessuto impermeabile che resiste anche alle piogge più intense. I polsini e la fascia nella parte inferiore permettono alla maglia di rimanere aderente al corpo anche quando ci si allena intensamente. Il modello è completato da tasche sul petto e nella parte posteriore chiuse con zip per contenere l’indispensabile senza rischiare di perdere gli oggetti preziosi.

Pro. Anche se leggero protegge bene dal freddo.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Per avere il massimo del comfort la maglia deve proteggere, ma non far sudare. Questo modello rispecchia in pieno queste caratteristiche. Il tessuto utilizza la tecnologia Santic o-feel e risulta molto leggera, sottile e super traspirante. Definita nei minimi dettagli per regalare il massimo del benessere, la maglia ha un inserto assorbente sul colletto per prevenire l’attrito tra il collo e la stoffa. Inoltre, gli orli sono completati da una striscia in gel e una fascia antiscivolo per mantenere la maglia ben aderente al corpo. Disponibile in tre colori, bianco, blu e grigio, è completata da strisce riflettenti di 4 cm sulla parte anteriore e posteriore, per aumentare la visibilità anche di notte. Le tre tasche verticali sul retro e quella anteriore impermeabile mettono al riparo gli oggetti dal sudore.

Pro. Ottima maglia per il periodo autunnale.

Contro. Meglio fare attenzione alle taglie.

Il tessuto a rete leggero e sottile è perfetto per pedalare in totale comodità. Queste sono le caratteristiche principali della maglia. Il modello traspirante e super leggero si asciuga in pochi minuti, perfetto per avere l’abbigliamento giusto in ogni momento. Per allenarsi in totale comodità, il colletto è dotato di una fascia antifrizione e anti-umidità per evitare l’attrito durante l’allenamento e fastidiosi arrossamenti. Ideale per chi si allena intensamente, la maglia ha delle pratiche fasce in gel che impediscono al capo di muoversi durante la pedalata. Le tasche ampie e profonde, sono pensate per contenere all’interno l’indispensabile che grazie al rivestimento impermeabile rimarrà asciutto.

Pro. La maglia veste bene e il materiale è di ottima qualità.

Contro. Meglio scegliere bene le taglie.

Per avere una piacevole sensazione sulla pelle il materiale è fondamentale. Questa maglia realizzata in 100% poliestere risulta morbida e leggera sulla pelle. Il dorso e i lati sono rinforzati da tessuti traspiranti che aumentano la permeabilità dell’aria e assorbono il sudore in pochi minuti. Il materiale riesce ad asciugarsi rapidamente così da non creare fastidi sulla pelle. Facile da indossare e da togliere grazie alla cerniera che evita eventuali blocchi. La struttura oltre a permettere di avere una bella sensazione sulla pelle, garantisce la possibilità di muoversi liberamente durante gli allenamenti.

Pro. La maglia ha un’ottima vestibilità.

Contro. I clienti non hanno riscontrato difetti alla maglia.

Per fare in modo di sentirsi a proprio agio con ogni tipo di abbigliamento, la maglia universale è la scelta ideale. Il modello si adatta a tutti i ciclisti qualsiasi sia la conformazione fisica. Le cuciture sul retro e sui lati permettono la massima flessibilità, mentre le pence in vita impediscono alla giacca di salire mentre ci si allena. La cerniera frontale SBS scorre facilmente rendendo la maglia facile da indossare e da togliere. La funzione Self-Locking assicura che la zip non scivoli durante il viaggio, ma permette di bloccarla. La parte posteriore e i lati hanno un tessuto traspirante che assorbe l’umidità grazie alla tecnologia Quick Dry. Le 3 tasche posteriori permettono di avere ampi spazi per conservare telefonino, snack o chiavi.

Pro. I materiali e la cerniera regalano un capo di ottima qualità.

Contro. Per i clienti non ci sono difetti alla maglia.

Quando il freddo diventa intenso è bene avere un capo adatto alle basse temperature. In questo caso una maglia con la parte interna felpata è fondamentale. Il modello anche se estremamente è caldo ha ottime proprietà traspiranti per garantire il massimo benessere. In questa ottica i polsini e la fascia inferiore elasticizzata impediscono alla maglia di tirasi su, ma di rimanere perfettamente aderente al corpo. Completata da un colletto alto e dalla chiusura lampo con una barra di bloccaggio ha una protezione ottimale dal vento e permette di essere sempre al caldo. Disponibile con inserti in bianco, rosso e grigio, non dovete fare altro che scegliere il vostro colore preferito.

