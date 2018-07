Scarpe da bici, l'accessorio che rende efficiente ogni pedalata

Se amate passeggiare con la bicicletta o se praticate lo sport a livello agonistico, per pedalare senza problemi è indispensabile indossare la scarpa da bici giusta. La calzatura condiziona in modo sensibile la pedalata e quindi anche le prestazioni atletiche del ciclista. Negli ultimi anni le scarpe da ciclismo sono diventate l'accessorio fondamentale sia per gli amatori che per gli appassionati delle corse su terreni impervi o scoscesi. Il modello deve avere caratteristiche particolari e non sempre è facile orientarsi nella vasta scelta che il mercato propone. Se volete la scarpa bici giusta, ma non sapete scegliere quella più adatta alle vostre esigenze abbiamo qui per voi una guida con i migliori modelli.

1. VeloChampion

Le scarpe da bici sono state studiate per affrontare lunghe giornate in sella assicurando il massimo delle performance. La tecnologia all'avanguardia viene affiancata dal materiale esterno superleggero, soffice, ma nello stesso tempo resistente ad ogni tipo di sollecitazione. I fori presenti nella suola esterna associati al plantare Waffle consentono di avere il piede sempre fresco e grazie all'imbottitura assicurano il massimo comfort. La chiusura a cricchetti con micro regolazione consente una vestibilità perfetta. La finitura lucida respinge l'acqua, la sporcizia e facilita la pulizia.

2. XLC

Le scarpe ciclismo unisex sono perfette sia per lui che per lei. Il modello in cuoio con inserti in rete assicura al piede la possibilità di rimanere asciutto anche dopo ore in bici. Leggere e pratiche offrono un buon appoggio nella pedalata e nella camminata garantendo la distribuzione del peso senza sforzo. La suola in nylon antiscivolo è perfetta per evitare spiacevoli cadute.

3. Northwave

La scarpa da bici è dotata di un sistema di ventilazione sulla suola per garantire al piede di respirare. La chiusura con il velcro facile e veloce è perfetta se si ha la necessità di regolare la scarpa durante la pedalata. Il design ergonomico assicura le massime prestazioni, mentre il tallone arricchito con il sistema Stabilizer migliora la stabilità del piede e riduce lo scarico del peso sul pedale.

4. Force

La suola in nylon con rinforzi in fibra di vetro rende la parte inferiore della scarpa da bici perfetta per affrontare ogni tipo di terreno. La soletta anatomica, gli inserti in rete e i fori di ventilazione All Round assicurano la traspirazione del piede per mantenerlo sempre asciutto. Il tallone rinforzato e l'attacco al pedale garantiscono la massima sicurezza e performance durante la pedalata. La scarpa costituita dal materiale lavabile facilita la pulizia dello scarpino.

5. Shimano

Le scarpe dalle linee eleganti e minimal è caratterizzata dal raffinato colore bianco. La chiusura in velcro facile e veloce è ideale se siamo costretti a regolare la chiusura durante la pedalata. La suola dotata di fori assicura al piede il massimo comfort anche dopo ore in sella.

