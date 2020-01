Monopattino elettrico Windek: la prova di un versatile modello acquistabile a 349 euro

Dopo esserci occupati dei migliori monopattini sul mercato analizziamo oggi nel dettaglio il modello di Windek.

Un pratico mezzo di trasporto elettrico, versatile e dal costo contenuto con un prezzo di listino di 349 euro.

Monopattino pieghevole, disponibile in due colorazioni e con un'autonomia fino a 20 chilometri.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del monopattino elettrico di Windek.

Design curato con due colorazioni disponibili

Da Windek un monopattino dalle forme moderne e curate con una linea ripresa dai modelli di Xiaomi. Mezzo disponibile in due diverse colorazioni con parte inferiore del telaio bianca o grigia, manubrio di colore nero e particolari in rosso.

Telaio realizzato in lega di alluminio a cui si aggiungono altri elementi in ABS e policarbonato.

Monopattino che utilizzate ruote piene (con fori sulla spalla), da 8,5 pollici. Un mezzo che, inoltre, può essere facilmente trasportato grazie alla sua struttura pieghevole. Il manubrio può infatti essere inclinato e agganciato alla ruota posteriore, trasformandosi in una pratica maniglia.

Il Windek ospita sulla parte frontale del manubrio un piccolo faro Led, mentre sul parafango posteriore troviamo un Led di posizione rosso, che lampeggia durante la frenata.

Non dimentichiamo le dimensioni pari a 105 x 115 x 42 cm quando è aperto, che si riducono a 105 x 49 x 42 cm una volta piegato. Infine il peso di 12 Kg e la confezione che include il caricabatteria da collegare ad una presa sotto la pedana ed un manuale non disponibile in italiano. Concludiamo con il piccolo cavalletto presente sul lato sinistro.

Caratteristiche tecniche

Passiamo ora all'analisi delle caratteristiche tecniche del monopattino di Windeck dotato di un motore elettrico da 250 Watt inserito all'interno della ruota anteriore, con funzione di rigenerazione dell'energia in frenata. Impianto frenante che può contare anche su un freno a disco al posteriore.

Passiamo alla batteria da 36V alloggiata sotto la pedana e al carico totale trasportabile che va da 25 a 100 KG, con la possibilità di affrontare pendenze fino a 25 gradi. Non dimentichiamo la velocità massima di circa 25 Km/h.

Passiamo ora al manubrio, dotato di manopole gommate che consentono di impugnarlo saldamente. Qui troviamo anche un unico pulsante che permette di gestire alimentazione, luci e attivazione della modalità Eco che riduce la velocità a 15 km/h e l’accelerazione per risparmiare batteria.

Sopra il pulsante sono stati inseriti quattro led per il monitoraggio della carica della batteria ed un display che mostra la velocità in modo non molto preciso.

Sul lato sinistro del manubrio troviamo la singola leva che consente di gestire l'impianto frenante e un classico campanello, mentre a destra è posizionato il piccolo acceleratore da usare col pollice.

Esperienza d’uso

Occupiamoci ora dell'esperienza d'uso del monopattino elettrico di Windek partendo dalla buona qualità costruttiva; segnaliamo solo una leggera vibrazione del parafango posteriore quando si viaggia alla massima velocità.

Un mezzo a due ruote divertente e di facile utilizzo: per attivare il motore elettrico dovremo prima dare una piccola spinta col piede e raggiungere i 5 km/h. Inoltre quando si lascia l’acceleratore interviene in automatico il freno elettrico per rigenerare la corrente.

Per quanto riguarda le prestazioni, buona la stabilità, l'accelerazione e la potenza dell'impianto frenante, con un'autonomia di circa 15/20 chilometri; autonomia che dipende da vari fattori come il tipo di percorso e il peso dell'utente. Batteria che può essere ricaricata in circa 4 ore.

Ricordiamo, inoltre, l'ampia pedana dotata di una protezione in gomma e la funzione di Cruise control che consente di mantenere costante la velocità senza intervenire sull’acceleratore.

Tra gli aspetti che non ci hanno convinto il ridotto comfort di marcia a causa delle ruote piene e dell'assenza di un sistema di sospensioni. Non è, inoltre, consigliabile utilizzarlo durante i giorni di pioggia a causa di una ridotta protezione dall’acqua.

Concludiamo con il prezzo, il monopattino di Windek è acquistabile a 349 euro.

