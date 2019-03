Pantaloncini da ciclismo donna, i modelli confortevoli e pratici per ogni donna

Le amanti della bicicletta che non sono riuscite ad abbandonare le due ruote in inverno, di sicuro non riusciranno a stare lontane dalla bici con l’arrivo della bella stagione. Il sole e le temperature più calde permettono di allenarsi per lunghe ore e raggiungere la forma perfetta in vista dell’estate. Per avere un’esperienza confortevole puntare sull’abbigliamento tecnico giusto è molto importante. Quindi con il cambio di stagione non possiamo fare a meno di rinnovare il nostro armadio con dei pantaloncini da donna pratici e con uno stile accattivante. Vediamo i migliori shorts da non farci sfuggire.

1. Un modello semplice pensato per le donne: Pantaloncini aderenti

Gli shorts da ciclismo hanno linee eleganti, ma semplici che ne fanno un indumento alla moda e raffinato. Il colore total black con le strisce rosa poste su entrambi i lati donano al capo semplicità e modernità. Gli inserti riflettenti sono perfetti per garantire sicurezza e il massimo della visibilità durante le ore notturne. La struttura con strap antiscivolo all'altezza della gamba assicura un'ottima vestibilità, per una silhouette invidiabile. La struttura dell'imbottitura progettata per il comfort femminile assorbe rapidamente il sudore garantendo la massima freschezza. La cuciture piatte e il materiale consentono ampia libertà durante la pedalata. Il pantaloncino è completato da due zip poste sul retro pensate per riporre oggetti di piccole dimensioni, come chiavi e telefonino.

2. Per una sensazione di asciutto sulla pelle: Pantaloncini traspiranti

I pantaloncini da ciclista in microfibra, aderenti e comodi grazie al materiale elastico assicurano libertà di movimento. Il cinturino morbido e il fondo gamba con elastico antiscivolo donano una tenuta perfetta. L'imbottitura sul cavallo senza cuciture assicura il massimo del comfort anche dopo diverse ore in bici. La funzione Quick Dry con inserti in tessuto reticolare laterali permettono una ventilazione ottimale creando un clima perfetto per la pelle e un’asciugatura rapida. Le cuciture esterne e il logo in tonalità contrastante oltre a dare un tocco in più agli shorts, garantiscono il massimo della sicurezza anche su strade buie.

3. Confortevoli e pratici: Pantaloncini con imbottitura 3D

Per chi ama passare diverse ore in bici e affrontare allenamenti intensi, indossare il pantaloncino giusto è molto importante. Pratico e confortevole, deve assicurare una pedalata semplice senza fastidi all'anca. Quesi shorts sono la scelta ideale per chi non riesce a stare lontano dalle due ruote. Dotati di imbottitura 3D coolmax addensata, sono progettati per ricalcare la forma della sella e ridurre al massimo l'attrito e il dolore durante la corsa. Realizzati in tessuto di alta qualità, i pantaloncini traspiranti assicurano asciugatura rapida, allontanando il sudore per il massimo della sicurezza sulla pelle.

4. Per il massimo della sicurezza: Pantaloncini antibatterici

I pantaloni da ciclismo realizzati in materiale funzionale e leggero, sono pensati per assorbire l'umidità e asciugare rapidamente. Il materiale traspirante riduce al minimo la proliferazione batterica, per un'esperienza piacevole anche dopo lunghe ore d'allenamento. Il fondello di media morbidezza con protezione laterale assicura il massimo del comfort in sella, per una pedalata costante e leggera. Dotati di tasca posteriore con zip, gli shorts permettono di avere sempre con sè l'indispensabile senza correre il rischio di perdere gli oggetti durante la corsa in bici

5. Morbidi ed elastici: Pantaloncini con cintura in silicone

Disponibili in diversi colori gli shorts da allenamento accontentano ogni stile e gusto. Per chi ama un outfit classico e semplice impossibile rinunciare al modello nero o grigio. Chi ama colori più chiari in tinta con la primavera come resistere ai pantaloncini in verde o celeste? Perfetti sia per gli allenamenti in bici sia per la corsa, gli shorts realizzati in materiale elastico, offrono il massimo della libertà durante gli allenamenti. La tecnologia Dri-FIT assicura asciutto sulla pelle anche quando le temperature sono più alte. La cinta realizzata in silicone, oltre ad avvolgere le curve, garantisce il massimo della vestibilità.

