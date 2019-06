Giornata mondiale della bicicletta, i migliori pedali per coltivare la passione delle due ruote

Lunedì 3 giugno 2019 è la Giornata mondiale della bicicletta, istituita dall'Onu lo scorso anno per promuovere la mobilità ciclistica. La bici secondo le Nazioni Unite è un mezzo di trasporto che non inquina, riduce il traffico in città e fa bene alla salute delle persone.

Andare in bici è un’attività aerobica che apporta numerosi benefici fisici. Come ogni sport ad esempio la corsa o il nuoto, fa bene alla salute. Ma a differenza di questi, non è necessario praticarlo a livello agonistico per avere i benefici. Basterebbe pedalare 20-30 minuti al giorno per rimanere in forma.

Inoltre piace a tutti, grandi e bambini. Una bella pedalata in campagna o in città vi permette di divertirvi senza grandi fatiche soprattutto se si fa in famiglia o tra amici.

Ideale da praticare su percorsi cittadini o sulle montagne, questo sport continua ad appassionare milioni di persone grazie anche ad appuntamenti fissi come il Giro d'Italia che è appena terminato. Se vogliamo essere all'altezza dei nostri beniamini, oltre agli accessori a tema, dobbiamo prestare attenzione alla bicicletta. Se pensate cha il manubrio abbia un ruolo importante per la stabilità della bicicletta, non bisogna sottovalutare il contributo dei pedali.

Per aiutarvi nella scelta del modello giusto per voi, ecco una piccola selezione dei migliori pedali pensati per ogni tipo di bici.

1. Per chi ama l'avventura: Pedali per bicicletta da montagna

Con il caldo e l'arrivo della bella stagione, alcuni preferiscono il fresco e la natura della montagna alla spiaggia e al sole. Se siete tra quelli che amano andare alla scoperta di percorsi alternativi e volete immergervi nella meraviglia della vegetazione, quale modo migliore di in entrare in contatto se non con la bicicletta? Il modello pensato per la montagna è robusto e resistente ai terreni scoscesi. Per avere un mezzo sicuro, i pedali hanno la loro importanza. Questi pensati per la mountain bike, sono resistenti e assicuran un'esperienza indimenticabile. Facili da montare anche per i meno esperti, basta munirvi di una chiave per smontare i vecchi e una brugola per regolare i nuovi e nel giro di pochi minuti potete montare in sella. Il modello dotato di aggancio e sgancio automatico, ancora il piede al pedale per affrontare in totale sicurezza ripide salite e discese molto inclinate.

Pro. I pedali robusti e resistenti, sono sicuri e ideali anche per chi è alle prime armi.

Contro. Risultano un po' più pesanti rispetto agli altri modelli.

2. Per avere il massimo della sicurezza: Pedale antiscivolo

Durante l'allenamento o una passeggiata con gli amici, la ricerca della sicurezza è il primo obiettivo a cui dobbiamo puntare. Oltre al casco, anche i pedali hanno un ruolo importante. Questo modello è pensato per garantire il massimo della stabilità sulle due ruote. Il design antiscivolo fa dei pedali un elemento indispensabile da avere sulla bici. I chiodini che rivestono la parte superiore aumentano l'attrito tra piede e pedale per un'esperienza del tutto sicura. Realizzati con una lega di alluminio resistente, la piattaforma più ampia non solo assicura una durata maggiore del pedale, ma trasmette maggiore stabilità anche durante lunghe ore d'allenamento. Il modello arricchito da tre cuscinetti, allevia lo sforzo anche su terreni particolarmente difficili. Disponibili in diversi colori, sono perfetti da abbinare ad ogni modello di bici, dalla mountain bike a quella da strada o da corsa.

3. Sicurezza e design: Pedali con cuscinetti

Quando si scelgono i pedali, bisogna prestare particolare attenzione alla sicurezza e alla stabilità, ma anche il design svolge un ruolo fondamentale. Questo accessorio riesce a coniugare entrambe le necessità. Semplice e dalle linee definite, il modello è realizzato in diversi colori per accontentare ogni stile. Argento e nero, non possono mancare sulla bici di chi ama lo stile classico, rosso e azzurro sono il tratto distintivo di chi preferisce un design più moderno. Chi invece non vuole passare inosservato, non potrà resistere alla versione bicolor che darà un tocco in più alla bicicletta. Realizzati in lega d'alluminio, i pedali sono resistenti e sicuri anche dopo un lungo utilizzo. Grazie alla tecnologia dei cuscinetti unidirezionali e dei cuscinetti sigillati insieme, i pedali risultano essere più stabili. La struttura con cuscinetti CNC Bearing tagliati rende la superficie del pedale difficile da ossidazione, per mantenere la lucidezza del metallo e i colori brillanti. Arricchito con tre guarnizioni e coperture antipolvere in alluminio, i pedali sono impermeabili e antipolvere. Il chiodo antiscivolo poi, aumenta la sicurezza quando si è in movimento o si raggiungono alte velocità.

Pro. Design accattivante, materiali resistenti e grip sulla superfice, rendono il pedale sicuro anche su terreni scoscesi.

Contro. Per alcuni potrebbero risultare un pò pesanti.

4. Resistenti e robusti: Pedali in plastica e alluminio

Chi ama l'avventura e affrontare percorsi alternativi in sella alla sua mountain bike o preferisce dedicarsi al ciclocross questi pedali sono la scelta ideale. Il modello dalla forma compatta, è resistente e garantisce un ottimo grip in ogni condizione, anche quando piove o si pedala su terreni particolarmente scivolosi. Realizzati in acciaio nero, si montano in pochi minuti grazie all'alloggiamento semplice e pratico. La parte centrale del pedale realizzata in plastica è robusta e in grado di sopportare diverse ore di allenamento. Dotati di cuscinetti a sfera, sono pensati per agevolare la pedalata e sforzare poco la gamba. Arricchiti da riflettori laterali, sono perfetti anche per chi ama pedalare la sera o in condizioni di luce ridotte.

Pro. Semplici e facili da montare, hanno un ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. Risultano un po' piccoli.

Se decidiamo di allenarci per rimanere in forma, o vogliamo praticare il ciclismo a livello agonistico, avere una bici con gli accessori adatti è indispensabile. Se ai terreni scoscesi, si preferisce la strada, questi pedali per bici da corsa sono ideali. Ultraleggeri e compatti sono realizzati in lega di alluminio con asse CrMo, la filettatura del pedale 9/16” è conforme allo standard per assicurare una pedalata fluida anche dopo diverse ore d'allenamento. Il modello arricchito da 3 cuscinetti rivestiti, ha una piattaforma concava per il comfort e l’efficienza durante la pedalata sui lunghi percorsi. Il design a galloccia su entrambi i lati del pedale, garantisce un'ottima presa. La superficie resistente verniciata a polvere mantiene intatta la brillantezza dei colori, che vanno dal nero, al grigio fino al rosso. L'eccellente grip e il battistrada più ampio e stabile può essere regolato in base alle necessità grazie ai perni inclusi nella confezione.

6. Ideali per passeggiate o lunghi allenamenti: Pedali per bici da strada

Con l'arrivo dell'estate fare una passeggiata in bici insieme alla famiglia o allenarsi per riemettersi in forma è possibile grazie alle temperature più alte e alle giornate più lunghe. Per farlo nel modo migliore, bisogna scegliere con cura i pedali. Questo modello unisex può essere montato facilmente sulla bici da città, su quella da strada o sulla mountain bike. Non dovete far altro che decidere il vostro colore preferito tra blu, bianco, nero, verde e rosso e iniziare a pedalare. Realizzati in lega d'alluminio CNC sono arricchiti da un cuscinetto e da un aggancio facilitato. Per chi è alle prime armi e teme di scivolare, il chiodo antiscivolo facilita l'ancoraggio del piede. Per preservarne la durata, il modello è completato da un coperchio antipolvere per evitare che entri nell'asse.

Pro. Il pedali resistenti e con aggancio antiscivolo sono pensati per assicurare stabilità in sella.

Contro. Il materiale e la struttura appesantiscono il modello.

