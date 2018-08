Le selle da bici per avere comfort e comodità

Andare in bici per sport o solo per passeggiare e rilassarsi durante la bella stagione deve essere un'attività piacevole! Spesso questo aspetto viene rovinato dal sellino scomodo e non adatto alle caratteristiche fisiche. Per questo è importante scegliere la sella da bici giusta! Non è facile trovare quella più adatta, se volete un suggerimento o volete farvi ispirare continuate a leggere la selezione di sellini scelti per voi.

1. Inbike

Per evitare spiacevoli dolori all’anca a causa della sellino inadatto, questo modello è perfetto. Il rivestimento in pelle antigraffio e la parte posteriore allargata garantisce comodità e comfort. Grazie alla schiuma ad alta intensità e alle doppie molle rivestite, le buche e i terreni accidentati non saranno più un problema!

2. Pulen

Grazie al design stretto e affusolato nella parte anteriore, le gambe saranno libere di muoversi in libertà, per una pedalata facile e senza sforzo. Il sellino imbottito e le doppie sfere assorbono gli urti anche sui terreni più difficili. Il tessuto impermeabile e il fanale incluso fanno della sella un modello imperdibile!

3. Velo

La sella da bici ampia e accattivante è caratterizzata dalla protezione sui bordi anteriori, mentre la parte posteriore sagomata è perfetta per adattarsi ad ogni corporatura. La parte centrale con il foro, garantisce la circolazione dell’aria e la sella rimane sempre asciutta e confortevole.

4. Selle SMP

Vi piace fare lunghe passeggiate e passare ore in bici? Il sellino con l’inserto in gel auto-modellante è la soluzione perfetta. Il rivestimento e l’imbottitura interna morbida assicurano un’elevata resistenza, per accompagnarvi in tutte le vostre uscite.

5. Outerdo

Il tessuto traspirante in rete mantiene il sellino ventilato anche dopo ore in sella. L’imbottitura e la scanalatura sono ideali se amate pedalare su terreni scoscesi e difficili. Disponibile in diversi colori accontenta ogni gusto e si abbina alla perfezione ad ogni bici.

