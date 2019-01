Piedi e mani sempre caldi in bici grazie ai supporti termici

Terreni scoscesi, percorsi impervi o allenamenti su strada, gli amanti delle due ruote difficilmente si fanno frenare dalle condizioni ambientali. Anche i bikers più indomabili, quando arriva l'inverno hanno qualche tentennamento ad avventurarsi in passeggiate o allenamenti a causa delle basse temperature. L'abbigliamento tecnico a volte non è sufficiente, quindi c'è bisogno di un aiuto in più. Per non rinunciare alle avventure in sella alla bici o agli allenamenti utili per perdere qualche chilo dopo le feste, vi presentiamo alcuni supporti termici perfetti per vincere le temperature invernali.

1. Calze Riscaldate

Per chi passa lunghe ore in sella all'aperto, le calze riscaldate sono la scelta ideale per avere piedi sempre caldi e ottenere il massimo risultato durante gli allenamenti. Le calze composte da un materiale leggero permettono di adattarsi comodamente ad ogni tipo di scarpa, anche quelle da sci. Il modello alimentato a batteria, ha una borsa nascosta nella parte superiore delle calze per nascondere discretamente il supporto elettrico. Il design unisex è perfetto per qualsiasi età e sesso.

Clicca qui per ordinare le calze riscaldate

2. Solette termiche

Le solette termiche sono perfette per ogni tipo di sport all'aperto, dal ciclismo alle escursioni fino alla corsa. Il supporto termico oltre a tenere i piedi al caldo, favorisce la circolazione sanguigna e mantiene una temperatura costante. La soletta regolabile con un telecomando assicura fino a 7 ore di calore. In poche mosse potete facilmente regolare la vostra soletta termica in base alle vostre esigenze, basta seguire la sagoma da ritagliare e il gioco è fatto.

Clicca qui per ordinare le solette termiche

3. Scaldapiedi adesivo

Per chi ama una soluzione meno invasiva, ma che assicuri nello stesso tempo il massimo del calore, impossibile farsi sfuggire gli scaldapiedi adesivi. Basta togliere dalla confezione il supporto termico e senza bisogno di carica o batterie, sarà pronto per tenere i piedi al caldo e al riparo dal freddo per 8 ore.

Clicca qui per ordinare gli scaldapiedi adesivi

4. Scaldamani

Quando si praticano sport all'aperto come il ciclismo, a volte l'abbigliamento non è in grado di mettere al riparo il nostro corpo dalle temperature rigide dell'inverno. Anche se siamo dei biker super accessoriati, i guanti possono non dare i risultati sperati. Per avere mani sempre al sicuro, possiamo integrare l'abbigliamento con comodi scaldamani. Il supporto termico terrà al sicuro e ben calde le mani per oltre 12 ore, senza bisogno di ricaricarlo.

Clicca qui per ordinare gli scaldamani

5. Cuscinetti termici corpo

Quando si affrontano discese in bici, per rimanere al caldo e avere così il massimo delle prestazioni i cuscinetti termici per il corpo sono un valido aiuto. I supporti applicati sotto la biancheria si riscaldano in pochi minuti e la temperatura rimane costante per diverse ore, basta metterli vicino a fonti di ossigeno. Il tessuto traspirante dei cuscinetti assicura il massimo del comfort anche dopo lunghe ore di allenamento.

Clicca qui per ordinare i cuscinetti termici