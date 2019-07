Bottiglietta termica caldo/freddo marcata Aorin: per essere eco-friendly con stile!

L’importanza di proteggere il nostro pianeta si fa sentire sempre più prepotentemente: dallo scioglimento dei ghiacciai al riscaldamento globale, sono tantissimi i campanelli d’allarme che richiedono a gran voce il nostro intervento. L’emergenza plastica è uno di questi, anche perché non è un materiale facile da riciclare: si può solo trasformare in una quantità di plastica più modesta che a sua volta non potrà più essere riciclata. Ma, con alcune piccole attenzioni al nostro comportamento quotidiano, possiamo contribuire anche nel nostro piccolo a migliorare la qualità della vita delle generazioni future.

Per ridurre l’utilizzo di plastica, un’ottima opzione è la bottiglietta in acciaio inossidabile, che potrai riempire ogni volta senza dover comprarne di nuove. La bottiglia termica marcata Aorin è la più apprezzata tra i consumatori su Amazon.it

Realizzata in acciaio inossidabile per alimenti, privo di BPA, ftalati e sostante nocive, le pareti esterne sono resistenti a urti e graffi, e la fattura del coperchio previene eventuali fuoriuscite di liquido. Inoltre, il doppio isolamento mantiene la bevanda fredda (fino a 24 ore) o calda (fino a 12 ore). Il design accattivante la rende perfetta per essere usata in qualunque occasione, dall’ufficio alla palestra, ed è disponibile in 13 colorazioni e in 3 taglie diverse (350, 500 e 750 ml). La confezione oltre alla bottiglietta, contiene anche una sacca e degli utilissimi spazzolini per la pulizia.

Pro: rispettosa dell’ambiente, resistente, funzione thermos caldo/freddo, colorata.

Contro: leggermente ingombrante e pesante a causa delle doppie pareti esterne.

