3 diversi modelli di calzini perfetti per yoga, danza, fitness e pilates

Chi pratica sport sa bene l'importanza che riveste un abbigliamento adeguato; e, nella pratica di numerose discipline sportive, i calzini rappresentano un capo importante per eseguire al meglio l’allenamento. Oltre che comodi e traspiranti, non devono stringere il piede e devono essere dotati di gommini antiscivolo, per assicurare una presa ottimale a terra.

Utilissimi nella pratica dello yoga, del pilates, del fitness e di numerose forme di ballo e danza, ecco i 3 modelli migliori di calzini sportivi, che si distinguono per il prezzo e la qualità dei materiali.

Questi calzini sono realizzati in cotone morbido e traspirante, che assorbe bene il sudore; sono comodi e aderiscono bene senza stringere, anche grazie all'elastico presente, e sono taglia unica (One Size Stretch Fit, corrispondente alle taglie europee 35-41). I calzini Tusscle danno un ottimo sostegno e presentano sulla pianta degli inserti antiscivolo realizzati in gel di silice di ottima qualità, che dura nonostante i ripetuti lavaggi. Grazie a questi pallini antiscivolo si ottengono attrito e grip ottimali, e l'elastico risulta essere resistente senza stringere. Inoltre, nella confezione troverai 2 paia di calzini, uno grigio e uno nero, più un sacchettino per riporli.

Scoprili su Amazon a 8,99 €

I calzini con dita separate di Putuo sono indicatissimi per chi pratica yoga, danza, stretching, pilates e ginnastica in generale, perché tengono ben saldo il piede durante l’allenamento e sono antiscivolo. Questi calzini consentono alle dita dei piedi di muoversi liberamente e di sentire il contatto con il tappetino o con il pavimento, offrendo una presa solida e sicura; realizzati in cotone morbido e traspirante, assorbono bene il sudore, lasciando i piedi caldi e asciutti e al sicuro da batteri e cattivo odore. Belli e pratici, sono comodi da indossare, non stringono e permettono di eseguire ogni esercizio in totale comfort; inoltre, nella confezione troverai 4 paia di calzini, ognuno di un colore diverso.

Scoprili su Amazon a 18,99 €

Comode, traspiranti, leggere e professionali, queste scarpette antiscivolo mantengono il piede fermo e aderente al pavimento, anche durante l'esecuzione degli esercizi più complessi.

Realizzate in misto cotone, sono talmente comode da dare l'impressione di non indossare nulla. Dotate di inserti antiscivolo sulla pianta del piede, hanno un elastico resistente e che non stringe, il pollice separato e tutte le dita scoperte: questo design particolare fa si che le sensazioni di connessione, libertà e equilibrio date dai piedi nudi, si uniscano al comfort e alla stabilità di un calzino fitness aderente ed antiscivolo. Belli e comodi, mantengono i piedi asciutti e puliti, per prestazioni altissime.

Scoprili su Amazon a 13,97 €