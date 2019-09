L’abbigliamento e gli accessori per praticare la camminata veloce

Riuscire a ritagliarsi del tempo tutto per sé e dedicarsi all’attività fisica non sempre è possibile. Oltre alla mancanza di tempo dobbiamo fare i conti con la stanchezza.

Se volete rimanere in forma, con un’attività semplice ma efficace, lo sport giusto è la camminata veloce. La valida alternativa alla corsa è ricca di benefici.

Il fitwalking nel giro di pochi mesi ha contagiato sempre più persone perchè può essere praticato comodamente in città e permette di andare alla scoperta, o riscoperta, di posti sempre nuovi.

Adatto a tutte le età e a coloro che non fanno attività fisica, non ha controindicazioni e ci insegna a camminare bene. Non si deve far altro che mantenere la giusta postura. La camminata deve essere più veloce rispetto a quella normale, bisogna fare attenzione ad appoggiare tallone-punta, per accentuare il movimento del bacino e le braccia devono muoversi in opposizione alle gambe, cioè gamba sinistra con braccio destro e viceversa.

Come ogni sport ha bisogno di un abbigliamento adatto se volete scegliere il look perfetto per le vostre esigenze ecco alcuni suggerimenti.

Nel momento in cui decidiamo di praticare fitwalking, la scelta della scarpa è fondamentale. Avere una calzatura che corrisponda alle necessità dell’attività fisica, permette di praticare lo sport in modo sicuro. Questo modello confortevole garantisce la giusta ammonizzazione mentre camminiamo grazie alla presenza del gel nell’avampiede e nel retrocede. La tomaia leggera, caratterizzata da un numero ridotto di strati, avvolge il piede dando la sensazione di una seconda pelle. Formate da una tecnologia stabilizzante, bloccano la rotazione del piede verso l’interno, per avere la giusta postura. Comode e resistenti vi accompagneranno sulle lunghe distanze.

Pro. La parte in gel è perfetta per ammortizzare l’appoggio.

Contro. Meglio scegliere un numero in più.

Come le scarpe, anche la scelta dell’abbigliamento non deve passare in secondo piano. Praticando attività fisica bisogna puntare su capi comodi e pratici, la maglia deve rispondere a queste necessità. Il modello a maniche corte e con lo scollo a U è la scelta ideale. Il design semplice e minimal è disponibile in diversi colori, da quelli più classici come il nero, il bianco e il blu, a quelli più accesi come il giallo, l’arancione o il rosso. Ogni modello è pensato per rispecchiare in pieno il look di ogni sportivo. Perfetta per l’attività fisica, il materiale traspirante è Dry Fit, quindi si asciuga rapidamente permettendo di rimanere asciutti in ogni fase dell’allenamento.

Pro. Tessuto leggero, si può lavare comodamente in lavatrice.

Contro. Bisogna scegliere attentamente la taglia.

Oltre alla maglia, anche i pantaloni devono essere comodi. Tra i modelli a disposizione delle donne i leggings sono la scelta ideale. Realizzati in Spandex permetteno la massima libertà di movimento quando camminate, allungate la gamba o fate qualsiasi attività. Il tessuto stabile permette di mantenere la forma anche dopo diversi utilizzi e lavaggi. I leggings ultraleggeri e morbidi si asciugano rapidamente, per il massimo benessere della pelle. I pantaloni sono completati da una piccola tasca laterale in cui conservare lo smartphone o le chiavi, per avere le mani libere mentre vi allenate.

Pro. Il modello garantisce libertà di movimento.

Contro. Bisogna fare attenzione alla vestibilità delle taglie.

Per chi viene da un lungo periodo di inattività o per chi vuole monitorare i progressi durante l’attività, l’accessorio che non può mancare è il cardiofrequenzimetro. Questo strumento permette di tenere sotto controllo la frequenza cardiaca, attraverso una fascia che avvolge il torace all’altezza del cuore. L’orologio, inoltre, può essere usato per contare le calorie, per misurare la distanza percorsa e la qualità del sonno. Basta collegarsi all’app e avrete sotto controllo tutte le attività sportive. Grazie alla tecnologia impermeabile è possibile indossarlo anche in piscina. Dotato di vibrazione vi avviserà in caso di chiamate, sms o di messaggi provenienti dai social.

Pro. La batteria dura diversi giorni.

Contro. A volte l’app si scollega.

Riprendere l’attività fisica dopo un periodo di fermo non è semplice, se si vuole un aiuto in più i bastoncini telescopici sono fondamentali. Le bacchette possono essere regolate in lunghezza in base all’altezza e al tipo di terreno. L’impugnatura in sughero oltre a garantire una presa comoda e piacevole al tatto, permette un assorbimento rapido del sudore. I guantini inclusi sono morbidi e ultraleggeri, per proteggere i polsi durante i movimenti. La chiusura in velcro permette di rimuoverli con facilità. Le bacchette sono completate da un manuale interattivo con 20 esercizi per allenarvi nel modo corretto.

Pro. Le bacchette richiudibili sono facili da trasportare.

Contro. Sono più pesanti di quelli in carbonio.

Il fitwalking si basa sulla capacità di camminare veloce coordinando gambe e braccia, quindi avere le mani libere è importante. Per avere tutto il necessario senza ingombri, una soluzione è il marsupio. Il modello con forma anatomica è realizzato in tessuto di nylon traspirante per rimanere sempre asciutti anche dopo ore di allenamento. Le due tasche con inserti in rete mantengono al sicuro gli oggetti all’interno grazie ad un’asciugatura rapida. Il modello è completato da una tasca porta borraccia per concedersi un momento di refrigerio durante gli allenamenti.

Pro. Il marsupio spazioso conserva al suo interno tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

Contro. Indicato per la camminata, meno per la corsa.

