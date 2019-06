Abbigliamento da corsa colorato: gli accessori da donna migliori per essere comode e di tendenza

Correre è una delle attività migliori per rimanere in forma e scaricare lo stress. L’estate poi è la stagione dell’anno migliore per concederci allenamenti all’aperto godendo in pieno del sole e del caldo.

Oltre ai benefici fisici, questa attività migliora l’umore e ci libera dall’ansia accumulata durante le attività quotidiane.

Per vivere al meglio questa attività l’abbigliamento è fondamentale, maglie, leggings e scarpe devono essere in grado di adattarsi ad ogni tipo di allenamento e fisico. Se vogliamo rendere l’attività ancora più divertente possiamo decidere di scegliere capi colorati.

Vediamo l’outfit perfetto per allenarci in modo comodo ed essere sempre di tendenza anche durante la corsa.

Sia che pratichiamo questo sport a livello agonistico, sia che corriamo solo per mantenerci in forma, quando decidiamo di allenarci, la prima cosa che dobbiamo valutare sono le scarpe. A differenza degli altri accessori, avere la scarpa sbagliata può compromettere le nostre prestazioni e mettere a rischio il nostro fisico. Per questo la scarpa da corsa deve essere acquistata in base al nostro fisico e al modo in cui corriamo. Questo modello leggero regala la libertà e la flessibilità durante ogni movimento. Perfetta per le runner che cercano un'esperienza essenziale e connessa con il proprio corpo. L'efficienza e la praticità del modello si associa ad un design perfetto per chi ama i colori, ma non vuole esagerare. Le scarpe con fondo nero, sono arricchite e rese uniche da disegni sui toni del celeste e del viola che creano un piacevole effetto degradè. Le scarpe dallo stile elegante sono completate da lacci viola, robusti e resistenti per calzare alla perfezione la scarpa senza il rischio di perderla durante l'allenamento.

Per correre comodamente dobbiamo avere l'abbigliamento giusto, in grado di adattarsi al nostro corpo. Questo modello con struttura elasticizzata in 4 direzioni garantisce maggiore mobilità. Realizzato in poliestere e spandex, oltre ad essere resistente e confortevole, ci mantiene asciutti dal sudore e si asciuga in poco tempo, evitando la formazione di imbarazzanti chiazze di sudore. La micro-tasca è stata realizzata per contenere una piccola chiave, carte di credito e tutto l'indispensabile. Il modello a vita alta e caratterizzato da cuciture strategiche sull'addome e sui fianchi in grado di regalare un effetto ottico e contenitivo ideali per snellire la silhouette. Caratterizzati da tinte fashion e di design, i leggings sono facili da abbinare e possono essere indossati anche nel tempo libero o in altri sport come yoga.

Scegliere il reggiseno sportivo adeguato è essenziale per le donne che vogliono praticare sport. Sorreggere il seno correttamente durante lo sforzo fisico contribuisce alla sua salute e a migliorare le prestazioni riducendo al minimo i fastidi. Questi supporti riducono l’effetto rimbalzo perché sono progettati per esercitare una compressione adeguata a seconda dei diversi sport praticati. Questo modello con fascia elastica sotto il seno, crea una forza di sostegno per vivere liberamente la corsa. Oltre ad essere comodo il reggiseno sportivo è perfetto per chi vuole allenarsi senza dimenticare lo stile. La fascia elastica animalier, si abbina al busto a pois, una stampa che ormai è diventato un must have e non può mancare nell'armadio delle fashion addicted. Per avere uno stile diverso ogni giorno, il modello double face è quello che fa per noi. La parte posteriore, caratterizzata dalla stampa tropicale, diventa in un attimo il davanti del reggiseno sportivo, per avere un outfit impeccabile e alla moda.

Chi non riesce a mettere da parte le scarpe da corsa anche in vacanza, deve avere l'abbigliamento giusto in grado di affrontare il caldo dell'estate e le alte temperature. Per correre in totale libertà sulla spiaggia o in montagna, i pantaloncini sono l'accessorio fondamentale, se poi sono multicolor ancora meglio. Questo modello a fondo rosso, con stampa nera a contrasto, è caratterizzato dalle classiche strisce del marchio. I pantaloncini dal taglio boxer, assicurano libertà di movimento e ci permettono di rimanere asciutte anche dopo diverse ore di allenamento. Il capo semplice ed essenziale è completato da un cordino nero in vita, sempre sui toni black, pensato per chiudere il pantaloncino e assicurare la libertà dei movimenti.

Per il tempo libero, la palestra o la corsa, le canotte sono il capo d'abbigliamento essenziale per affrontare le alte temperature estive. Soprattutto quando ci alleniamo, abbiamo bisogno di un accessorio in grado di regalarci libertà di movimento e comodità, senza dimenticare lo stile. Con questo modello la praticità va di pari passo con un capo trendy e colorato. La maglia a fondo nero, è resa più allegra dagli inserti muticolor sulla parte anteriore. La canotta morbida e leggera sulla pelle è realizzata in usp, ideale per regolare l'umidità, gli inserti in rete inoltre migliorano la circolazione dell'aria per rimanere sempre asciutte anche dopo ore di allenamento. Arricchito con Bra support, avremo maggiore sostegno e comfort durante l'attività fisica.

Oltre alle scarpe, quando si pratica la corsa, bisogna prestare particolare attenzione ai calzini. Questi devono salvaguardare la pelle per evitare la formazione delle vesciche a causa dello sfregamento. Il calzino forte e resistente, è progettato per resistere nelle condizioni più difficili. Il modello è progettato per offrire un'ammortizzazione intorno alle parti più sensibili del piede, per alleviare le tensioni sui legamenti. Le calze imbottite non solo aumentano i risultati dell'allenamento, ma riducono anche l'affaticamento durante il recupero. L'area in rete assicura una sensazione di traspirabilità durante la corsa. I pannelli posizionati in modo strategico favoriscono il flusso dell'aria attraverso il piede per un eccellente controllo della temperatura. Disponibili in diversi colori, giallo, verde o rosa, non dovete far altro che scegliere la tinta che preferite e iniziara a correre in totale sicurezza.

