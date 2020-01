L’abbigliamento da corsa per allenarsi anche quando fa freddo

Gli amanti della corsa non si fanno fermare dalle condizioni atmosferiche avverse. Inoltre dopo le feste e gli eccessi in tavola, molti non rinunciano a rimettersi in forma con una bella corsetta.

Se la temperatura non aiuta e l’aria pungente vi spinge a rimanere al caldo di casa, comodamente seduti sul divano, un aiuto può arrivare dall’abbigliamento giusto.

Per allenarsi senza correre il rischio di avere freddo ecco alcuni capi che non possono mancare nel vostro outfit da runner.

Per vivere al meglio l’allenamento è importante indossare l’intimo giusto. Anche se quello in cotone è il più sicuro, con il freddo è sconsigliato perchè tende a bagnarsi e non si asciuga rapidamente. La scelta migliore è quella di indossare magliette termiche traspiranti che regolano in automatico la temperatura del corpo, l’umidità e si asciugano rapidamente. Confortevoli con un’ottima vestibilità, si adattano ad ogni corporatura. Inoltre, l’orlo antiscivolo permette alle maglie di rimanere aderente al corpo e proteggere anche durante la corsa.

Pro. Il materiale traspirante regala il massimo del comfort.

Contro. Per alcuni veste un po’ grande.

Correre al caldo è importante quindi anche i pantaloni devono essere adatti alle temperature invernali. Questo modello con interno felpato, mantiene le gambe alla giusta temperatura, assicurando una buona traspirazione. Lunghi fino alla caviglia sono il modello perfetto per la stagione più fredda dell'anno. Disponibili in blu con strisce bianche sono ideali per correre anche la sera, quando la visibilità è ridotta. Completati da una tasca posteriore chiusa con cerniera, sono ideali per conservare al sicuro le chiavi o piccoli oggetti e correre in totale libertà.

Pro. I pantaloni mantengono le gambe al caldo anche con le basse temperature.

Contro. Hanno una vestibilità molto ampia.

Per i più freddolosi che hanno bisogno di proteggersi dal freddo, ma i pantaloni non bastano, possono indossare una calzamaglia running termica. Il pantalone a compressione permette di avere il massimo del tepore quando si esce a correre in inverno. La maglia intrecciata e le fibre ultramorbide oltre ad avere un’alta vestibilità, assicurano il massimo del comfort sulla pelle. Disponibile in diversi colori, dal nero al rosso fino al bianco, dovete scegliere solo la tinta che preferite.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Avere i piedi caldi e asciutti quando si corre in inverno è importante, quindi la scelta della calza giusta è fondamentale. Il modello ideale è quello in lana perchè mantiene i piedi al caldo e limita la formazione di vesciche. Questo modello unisex è perfetto anche per il trekking. Realizzate con il repellente per insetti, riduce il rischio di punture di zecca, zanzara o altri insetti. La protezione attiva fino a 40 lavaggi, protegge e non ha ripercussioni sull’organismo. Le calze in lana merino hanno proprietà antibatteriche ed isolanti, mantengono i piedi caldi in inverno e freschi d’estate e non permettono ai cattivi odori di diffondersi.

Pro. Regolano naturalmente la temperatura del piede.

Contro. Per alcuni clienti, scivolano un po’ all'interno della scarpa.

Quando si corre con climi rigidi, la giacca da running è il capo irrinunciabile per allenarsi in inverno. Disegnata con un design pensato per la corsa, si adatta ai movimenti del corpo per dare il massimo comfort. Realizzata con tecnologia Gore Windstopper, è antivento, idrorepellente e traspirante. Perfetta per stare al caldo anche durante giornate particolarmente piovose senza correre il rischio di sudare eccessivamente. Disponibile in diversi colori come nero, rosso o azzurro è completata dal cappuccio e maniche removibili per diventare un pratico gilet, ideale per la stagione più mite.

Pro. Dotata di collo alto, protegge anche la gola.

Contro. Bisogna valutare bene le taglie.

Spesso si pensa che per correre al caldo basta indossare pantaloni e giacca. In realtà avere anche le mani protette ha un ruolo importante. Queste sono la parte del corpo più esposta al freddo e al gelo invernale. Per averle al caldo e protette, i guanti sono indispensabili. Traspiranti e con micropile all’interno sono dotati anche di inserti catarifrangenti nella parte frontale per essere visibili nelle ore più buie. Grazie alla regolazione su quattro misure avrete le mani sempre protette e con il massimo della libertà. Il modello, inoltre, è dotato di indice touch screen, per usare lo smartphone in modo semplice e veloce senza essere costretti a togliere i guanti.

Pro. Tengono le mani al caldo senza farle sudare.

Contro. Riscaldano bene fino a temperature pari allo 0.

