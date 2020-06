5 accessori corsa a meno di 20 euro

La corsa è un'attività seguita da molte persone perché permette di attivare il metabolismo e quindi di rimanere in forma. Lo sport può essere praticato sia all’aperto che all’interno di una palestra su un tapis roulant.

Gli appassionati o tutti quelli che vogliono diventare runner, hanno bisogno dell’abbigliamento giusto come scarpe adeguate, maglie, canotte o pantaloncini.

Oltre all’outfit i veri corridori non possono fare a meno degli accessori che permettono di allenarsi in totale comfort in ogni condizione e ora della giornata.

Per avere tutto l’indispensabile, senza spendere molto, vi proponiamo i migliori accessori a meno di 20 euro.

Quando si corre si suda molto, quindi per rimanere sempre idratati, la borraccia è un accessorio indispensabile. Il modello isotermico da 250 ml si comprime man mano che si beve e si svuota. In questo modo si risparmia spazio e quindi può essere messa anche nella tasca dei pantaloni o nel marsupio. La borraccia consente di controllare la quantità d’acqua residua e averla sempre sotto controllo. Grazie al tappo ad apertura rapida, riempirla e lavarla è semplicissimo. Inoltre, la valvola di sicurezza permette alla bevanda di uscire solo se si fa pressione con i denti.

Pro. Facile da usare mentre si corre.

Contro. Se posizionata nel marsupio la pressione sul beccuccio fa uscire l’acqua.

Smartphone, chiavi e portafoglio possono essere trasportati facilmente con l’accessorio giusto. In questo caso il marsupio sportivo non può mancare nell’outfit da runner. Leggero e pratico è realizzato in tessuto impermeabile Leica TPU resistente al sudore. Grazie alla cintura elastica regolabile, il marsupio può adattarsi ad ogni conformazione e non si muove durante la corsa. Formato da più tasche, è possibile conservare tutti gli oggetti più importanti in ordine. La parte frontale oltre allo smartphone, può contenere anche la borraccia. Il marsupio è dotato di un’uscita per gli auricolari, protetta da silicone per impedire all'acqua di entrare.

Pro. Il marsupio è comodo e leggero.

Contro. Per alcuni è un po’ grande.

Per correre in totale sicurezza la sera, ma anche nelle giornate più buie, la fascia da testa con Led è immancabile. Il modello è alimentato con batteria a litio da 1000 mAh e può essere ricaricata ad ogni dispositivo con uscita usb. Bastano solo 2,5 ore e la torcia è pronta per accompagnarvi durante le uscite. La luce dotata di 5 modalità di illuminazione, si adatta ad ogni esigenza. Basta premere un pulsante posizionato sulla sinistra e in un attimo si passa dal bianco al rosso floodlight. Se si vuole un'ampia illuminazione ravvicinata, potete scegliere la modalità SOS Flash. L'angolo del raggio della torcia frontale può essere regolato fino a 60 gradi con un semplice movimento verso l'alto o verso il basso, per illuminare dove serve e correre serenamente anche sul terreno irregolare.

Pro. La luce può variare in base alle esigenze.

Contro. Per alcuni utenti è grande e pesante.

Allenarsi con la musica può essere un modo per avere la carica giusta durante la corsa. Con gli auricolari potete connettervi in modalità wireless ai dispositivi tramite Bluetooth. Disponibili in diversi colori, sono perfetti per mettere in risalto il vostro stile personale. Nero, blu, verde e rosso non dovete fare altro che scegliere quello che volete. Resistenti all’acqua e con una forma che impedisce al vento e ai rumori esterni di disturbare la musica, possono essere usati in ogni situazione grazie anche al microfono HD integrato con cancellazione del suono. Basta un semplice pulsante e potrete controllare il volume, saltare tracce e rispondere o terminare le chiamate. Il cavo micro Usb permette di caricare gli auricolari ad ogni dispositivo.

Pro. Auricolari leggeri e comodi.

Contro. Non hanno le calamite ai lati degli auricolari.

Per avere lo smartphone sempre con voi, ma senza ingombro, la fascia da braccio è un accessorio molto utile. Adatto ad ogni tipo di telefono, può contenere anche chiavi, portafoglio o auricolari. Realizzato in materiale morbido, non irrita o graffia la pelle. Il tessuto traspirante, ad asciugatura rapida, ha una vestibilità avvolgente. Disponibile in nero, grigio o azzurro si abbina ad ogni outfit e vi farà sentire comodi e alla moda.

Pro. Resistente e comoda.

Contro. Per alcuni utenti il telefono non rimane fermo all’interno.

