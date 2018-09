Accessori per la corsa, i correttori per migliorare la postura

La corsa è uno sport dai mille benefici. Aiuta a dimagrire, a rafforzare l’impianto muscolare, ma soprattutto ad alleviare e a scaricare lo stress! Per mantenere il buonumore, ci sono alcuni accorgimenti da prendere in considerazione. Mantenere il controllo del proprio corpo è molto importante per non affaticare schiena e ginocchia. Quindi l’accessorio da avere sempre a portata di mano è il correttore per la postura. Ecco a voi 5 modelli che renderanno la corsa un momento piacevole e divertente.

1. Tencoz

Vuoi vivere la corsa in libertà e in totale comfort? Il correttore della postura ha un design che ti lascia libero di muoverti. Il cinturino regolabile ti permette di adattare il modello in base alla tua corporatura. Realizzato in cotone traspirante ti assicura il massimo benessere in ogni momento della corsa.

2. Fixget

Per non avere fastidiosi dolori alla schiena e alle ginocchia durante la corsa, il modello è perfetto. Ideato per correggere lentamente la postura ti accompagna negli allenamenti in palestra e nella vita di tutti i giorni.

3. Isermeo

Se hai l’abitudine di curvare la schiena durante la corsa, il correttore di postura avvolgente ti garantisce comfort e stabilità. L’accessorio in cotone ha un design compatto e resistente per vivere in piena libertà la corsa.

4. Sgodde

L’accessorio da corsa ha una struttura sottile e una comoda imbottitura. Leggero e traspirante può essere usato durante lunghe sessioni di allenamento in palestra o durante le attività quotidiane.

5. Supportiback

Il design discreto permette di indossare l’accessorio da corsa sotto le magliette. Le cinghie regolabili imbottite si adattano ad ogni corporatura e mantengono il torace fermo e in posizione senza più avere fastidiosi mal di schiena.

