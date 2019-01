Correre al buio: gli accessori luminosi per allenarsi in sicurezza

Le feste sono finite da un pò, ma la nostra forma fisica lascia ancora a desiderare? La paura di non poter entrare nei vestiti ci tormenta? Per rimetterci in forma la corsa è l'attività ideale che ci darà i giusti benefici per ritrovare la silhouette desiderata ed essere pronti all'arrivo dell'estate. Conciliare i nostri impegni con gli allenamenti non è sempre semplice. Spesso siamo costretti a correre la mattina presto o la sera. Per svolgere la nostra attività preferita anche al buio e in totale sicurezza, l'abbigliamento e gli accessori per "illuminare" la corsa sono indispensabili. Gilet, bracciali o fasce riflettenti non possono mancare nella nostra tenuta da runner. Vi diamo alcuni consigli per scegliere i migliori accessori e farci notare al buio.

1. Ideale per correre ed avere la strada illuminata alla perfezione: Lampade da testa a Led

Per allenarci in totale sicurezza e illuminare perfettamente il nostro percorso, la lampada da testa è l'accessorio indispensabile. Il design ergonomico e leggero, permette di indossare il faretto e correre comodamente senza fastidi. Dotato di lampadine a led a luce bianca, anche l'allenamento all'interno di un parco diventa sicuro e ottimale. La lampada regolabile in quattro modalità, ci permetterà di scegliere l'illuminazione preferita in base alla tipologia di percorso che scegliamo. Dalla luce più bassa, ideale nei punti illuminati, si può passare in un attimo a quella più luminosa, perfetta nei tratti particolarmente bui. Dotato di 2 batterie ricaricabili, permette di allenarci fino a 4-6 ore senza correre pericoli.

2. Per chi vuole un accessorio funzionale ma discreto: Braccialetto luminoso

Il braccialetto luminoso disponibile in verde o rosso, è l'accessorio ideale da indossare al braccio o alla caviglia. Il dispositivo regolabile, può essere infilato facilmente su giubbini, maglioni o alla ganba in modo semplice e veloce. Super leggero e confortevole, potremo affrontare lunghe ore di allenamento in totale libertà e senza fastidi. La moderna tecnologia a led, ci permette di essere sempre visibili al buio. Le due modalità di illuminazione, luce ad intemittenza e luce fissa, diffondono un raggio maggiore perfetto anche nelle giornate in cui la visibilità è ridotta. Realizzato in materiale impermeabile ed antiscivolo, il braccialetto ci accompagnerà negli allenamenti sotto la pioggia o le intemperie.

3. Per correre in sicurezza senza rinunciare allo stile: Gilet riflettenti

Per chi ama conservare stile ed eleganza anche durante la corsa, il gilet riflettente, non può mancare nel suo abbigliamento da runner. La pettorina realizzata in materiale fosforescente, con pannelli riflettenti sul petto e sulla schiena, aumentano la nostra visibilità sia di notte che nelle giornate grige. Il gilet leggero e traspirante si asciuga facilmete e può essere lavato comodamente in lavatrice. Dotato di tre tasche, ci permette di avere sempre con noi l'indispensabile anche quando corriamo.

4. Il set per avere l'indispensabile a portata di mano: Kit luminoso

Il kit luminoso ci permette di scegliere gli accessori da indossare in base alle condizioni di visibilità. Il set formato da 2 fasce con chiusura a scatto, 2 fasce luminose e uno smile riflettente può essere indossato completo, nelle serate particolarmente buie o in parte, nelle giornate uggiose. Le fascie dotate di quattro lampadine a led regolabili, possono diffondere luce continua o lampeggiante, ideali per correre in totale sicurezza.

5. Per correre in libertà e sicurezza: Pettorina riflettente

Per chi ama correre e muoversi in libertà, la pettorina riflettente è perfetta. Il design semplice ed essenziale ci rende riconoscibili nelle condizioni di scarsa visibilità, senza impedire i movimenti. La pettorina con struttura a bretelle è facile da indossare e si adatta ad ogni conformazione grazie alle fasce regolabili e al tessuto elastico. Ideale per la corsa, può essere indossata anche in bici o durante le passeggiate.

