Gli accessori da corsa che non possono mancare nell’abbigliamento di un vero runner

La corsa è lo sport che può essere praticato in ogni momento, senza bisogno di una grande attrezzatura. Bastano un paio di, una maglia e le scarpe da running e siamo pronti ad allenarci.

Per rendere più performante questo sport e migliorare i nostri risultati, possiamo arricchire l'abbigliamento base con accessori utili e di tendenza. Vediamo i migliori oggetti per essere in forma con stile e praticità.

Tra gli accessori per la corsa che non possono mancare nell'abbigliamento di un runner ci sono senza dubbio le calze. Oltre ad essere comode e pratiche non bisogna sottovalutare il design. Questo modello non solo è perfetto per chi pratica la corsa, perchè mantiene il piede al sicuro da possibili fastidi durante le lunghe ore d'allenamento, ma ha uno stile unico. Colorate e raffinate danno un tocco in più all'abbigliamento sportivo. Caratterizzate dalla distinzione tra calza destra e sinistra aderiscono perfettamente al piede limitando al minimo i fastidi. Basta lavarli in lavatrice e in un attimo sono pronti per essere indossati per una nuova sessione d'allenamento.

Con l'autunno alle porte, le temperature iniziano ad essere più basse quindi per correre in totale comfort, un elemento indispensabile è la giacca antivento. Il modello disponibile in diversi colori è pensato per abbinarsi ad ogni stile e gusto. Le tinte dal blu al nero, sono perfette per chi adotta uno look classico, rosso e verde sono ideali per chi preferisce colori più evidenti e non vuole passare inosservato. Grazie all'abbottonatura con zip e al collo alto, potrete correre riparati e al caldo anche durante le giornate più fredde. Se improvvisamente inizia a piovere, grazie al cappuccio inserito nel collo potrete riparavi senza problemi.

Oltre alla giacca a vento, per combattere il freddo in autunno il pantalone è una soluzione ideale. Il modello realizzato in tessuto in micro mesh garantisce il massimo della ventilazione per regalare una sensazione di comfort sulla pelle. Il tessuto, inoltre, assorbe il sudore dalla pelle in pochi secondi per mantenervi freschi e asciutti. L'esterno elastico non solo permette di muovervi in totale libertà, ma garantisce una lunga durata anche per chi si allena quotidianamente. Le cuciture piatte evitano irritazioni e garantiscono un comfort senza sfregamenti. Il materiale a compressione esercita un diverso grado di pressione sui diversi muscoli, riducendo l'affaticamento muscolare e il rischio di lesioni. Con il tessuto stretch a 4 vie, Potrete usare i pantaloni non solo per la corsa, ma anche in altri sport avendo sempre la massima libertà di movimento.

Correre in totale libertà avendo con se’ l’indispensane è fondamentale. Se non siete amanti dello zaino e siete alla ricerca di un accessorio pratico e poco ingombrante la soluzione che fa per voi è la cintura da corsa. Il modello unisex è perfetto sia per lei che per lui e si adatta ad ogni fisico. Basta regolarla è avrete tutti gli oggetti più importanti come chiavi, telefono e portafoglio sempre a portata di mano. Grazie alla possibilità di farla aderire al corpo, l’ingombro è minimo e non avrete alcun sobbalzo durante l’allenamento. Completata da una tasca interna è perfetta per conservare anche gli oggetti più preziosi. Non vi resta che indossarla e iniziare la vostra sessione d’allenamento.

Per chi ama correre o per chi deve rimettersi in forma, avere sotto controllo i progressi e la propria salute fisica è importante. Grazie all’orologio da corsa avrete tutte le informazioni che vi servono con un supporto semplice e di design. L’orologio essenziale è ideale per chi vuole stare al passo con la tecnologia, ma non vuole un accessorio ingombrante. Con le 14 modalità di allenamento potrete scegliere quello che fa per voi. Alle 8 modalità predefinite, non dovete far altro che aggiungere 6 aggiuntive tramite l’app. Una volta terminato l’allenamento vi permette di rilassarvi guidando la respirazione e ritrovare la calma anche durante le altre attività quotidiane.

Allenarsi con il sottofondo della musica è un ottimo incentivo per distrarsi e darsi la giusta carica. Realizzato in materiale di alta qualità e leggero, vi permetterà di correre senza alcun fastidio e con il massimo della libertà. Adatto ad ogni sport, le cuffie bluetooth sono progettate per non cadere durante l’allenamento. Con il controllo facile del volume, pausa e riproduzione elimina i salti per non perdere neanche una nota della vostra canzone preferita. La batteria al litio potenziata vi offre fino a 10 ore di divertimento musicale con una ricarica rapida di solo 1,5 ore.