Calze da corsa da donna: per allenarsi con il massimo del comfort

Con la primavera alle porte e con l'avvicinarsi dell'estate, la ricerca della forma fisica è quasi un must. Tra gli sport preferiti che ci permettono di avere un fisico invidiabile e ci consentono di stare all'aperto dopo un lungo inverno, la corsa è la scelta ideale. Per allenarci con il massimo del comfort indossare l'abbigliamento giusto è molto importante. Anche se avere maglie e pantaloni adatti alle temperature miti della primavera è molto importante, non dobbiamo sottovalutare la scelta delle calze da running. La barriera tra scarpa e piede deve essere in grado di farci vivere un'esperienza comoda e confortevole senza correre il rischio di compromettere la nostra salute. Vi presentiamo quindi una selezione delle migliori calze da corsa da donna.

1. Perfette per ogni sport: Calze sportive

Per chi ama correre e affronta lunghe sessioni d'allenamento, questi calzini non possono mancare all'interno del proprio abbigliamento da running. Realizzati in collaborazione con la podista Olimpionica Danese Stina Troest sono stati progettati per garantire il massimo del comfort. Grazie all'aiuto di professionisti del settore e di materiali di alta qualità i calzini sono stati pensati per massimizzare le prestazioni. Le aree anti-vesciche sul tallone e sulle punte evitano l'attrito ancorando il piede nella scarpa e ridurre quindi la sensazione di slittamento. Il calzino da corsa realizzato in tessuto traspirante minimizza la formazione del sudore. Le aree di ventilazione posizionate su tacco e punta, permettono al piede di rimanere sempre asciutto e vi faranno sentire freschi anche durante gli allenamenti più intensi.

2. Ideali anche in estate: Calze da corsa traspiranti

Chi ama correre e allenarsi è disposto a farlo anche in estate quando le temperature sono elevate. Per avere una sensazione di benessere queste calza sono la scelta ideale. Il materiale super traspirante, permette al piede di rimanere asciutto anche dopo diverse ore di allenamento. Spesse e resistenti sono pensate per resistere nel tempo e per proteggere il piede da fastidiosi sfregamenti. Il modello alto, mette la caviglia al riparo dal contatto con la scarpa. Disponibili in bianco o nero con inserti gialli, le calze da running sono la scelta perfetta sia per lei che per lui.

3. Per avere la massima protezione: Calze da corsa con fascia elastica

Correre in totale sicurezza è molto importante per ottenere il massimo risultato durante gli allenamenti. Grazie alla tecnologia X-Cross Bandage, le calze stabilizzano le articolazioni delle caviglie per ridurre al minimo lo stress. Realizzate con materiali leggeri e canali ridisegnati, le calze sono l'accessorio perfetto per combattere il sudore. Il circolo dell'aria permette al piede di rimanere sempre asciutto, anche sotto l'arco plantare, dopo diverse ore d'allenamento. Le protezioni sul collo del piede e sul tallone attutiscono urti e vibrazioni provocate da ogni passo annullando gli spiacevoli effetti dello sfregamento.

4. Comode e resistenti: Calze da corsa antisfregamento

Avere piedi sicuri e ben curati anche quando si pratica sport è molto importante. Questi calzini pensati per il benessere del piede, hanno una struttura perfetta per ridurre l'insorgenza di vesciche. La conformazione antisfregamento su punta e tacco permette di allenarsi per diverse ore senza correre il rischio di avere antiestetici e dolorosi fastidi che limitano le nostre prestazioni. Il materiale traspirante permette di avere il piede sempre asciutto anche in primavera o estate quando le temperature sono più alte.

5. Ideali tutto l'anno: Calze da corsa termiche

Correre è una passione, per questo le amanti di questo sport difficilmente riescono a rinunciarci anche quando le condizioni atmosferiche non sono favorevoli. Quindi se volete allenarvi in totale sicurezza sia in estate che in inverno, non potete fare a meno di avere nella vostra borsa queste calze. Realizzate in materiale comodo e resistente, oltre a proteggerci da eventuali sfregamenti e fastidi sono perfette tutto l'anno. Le calze infatti hanno una struttura che ci consente di vere il piede fresco e asciutto in estate e caldo e protetto in inverno quando le temperature sono più rigide.

