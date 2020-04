Canotte running perfette per allenarsi nei mesi più caldi

Gli appassionati di corsa o chi si avvicina per la prima volta a questo sport, sanno bene che l’abbigliamento riveste un ruolo importante. Avere capi che permettono di stare bene durante la corsa permette di praticare l’attività all’aperto in totale sicurezza.

Se l’inverno è la stagione di giacche e pantaloni lunghi, la primavera e l’estate sono il periodo dell’anno in cui le canotte diventano indispensabili.

Il sudore può diventare un nemico, infatti, molte aziende hanno deciso di produrre maglie con materiali che consentono la traspirazione senza sottovalutare il look.

Vediamo le migliori canotte da uomo per correre in totale sicurezza senza tralasciare lo stile.

Molti runner preferiscono avere un abbigliamento minimal. Questa canotta quattro stagioni accontenta tutti i corridori che vogliono utilizzare indumenti in grado di accompagnarli durante tutto l’anno. Lo smanicato è progettato per raffreddare il corpo fino a 6 gradi attraverso una fibra Coolmax a sei canali e una struttura a rete con fori grandi che crea un clima di raffreddamento utile per far evaporare il sudore. Questo strato è stato pensato per eliminare l'umidità e si asciuga rapidamente permettendo al corpo di regolare la temperatura durante gli allenamenti estivi. Disponibile in tre colori: nero, bianco e azzurro, può essere comodamente lavato in lavatrice a 40° e asciugato nell’asciugatrice, per avere la canotta pronta per un nuovo allenamento.

Pro. La maglia è fresca e aderisce bene sulla pelle.

Contro. Gli utenti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon a 23,99€

Se siete alla ricerca di una canotta con proprietà antisudore questo modello è ciò che state cercando. Grazie alla tecnologia dryCELL viene eliminata l’umidità dalla pelle per avere una piacevole sensazione di asciutto durante tutta la fase dell’allenamento. Realizzata 100% in poliestere, ha cuciture piatte che vi proteggono dalle irritazioni. La vestibilità morbida e la finitura anti-umidità biologica, sono pensate per regalare il massimo del comfort in ogni momento. Il modello unisex è perfetto sia per lui che per lei, basta scegliere il colore preferito tra bianco, blu, nero e rosso.

Pro. Il tessuto è comodo e traspirante.

Contro. Per alcuni il taglio della canotta è molto aperto dietro le spalle.

Scopri di più su Amazon a 22,95€

I modelli di canotta sono diversi, alcuni sono aderenti, altri hanno un taglio morbido. Questo modello è pensato per chi vuole un capo di qualità, ma dalle linee ampie e abbondanti per avere il massimo del comfort. Realizzata in morbidissimo cotone, la canotta regala una piacevole sensazione sulla pelle che permette di allenarsi senza stress. Il materiale può essere lavato in lavatrice e asciuga rapidamente eliminando anche quella fastidiosa sensazione di sudore quando si corre. Lo stile minimal e basic è arricchito dal logo sul petto e sulla base del collo che conferisce un look accattivante allo smanicato. Grazie alla varietà di colori, ogni persona potrà scegliere la tinta che ama di più.

Pro. Il materiale morbido e la canotta lunga permettono di allenarsi comodamente.

Contro. Per alcuni utenti si stropiccia facilmente.

Scopri di più su Amazon

Praticità e comfort sono le caratteristiche principali della canotta. Realizzata con materiali di alta qualità, aderisce perfettamente al corpo e si asciuga velocemente. Grazie al tessuto HeatGear, offre tutti i benefici della compressione UA, risultando comoda tanto da poterla indossare tutto il giorno. Il tessuto elasticizzato in 4 direzioni dona massima libertà di movimento in ogni direzione. Gli inserti in mesh sotto alle braccia assicurano una maggiore aerazione. Ideale da indossare in estate, il tessuto composto dal fattore di protezione UPF 30+, protegge dai raggi del sole nocivi. Ideale per chi ama un abbigliamento classico, la canotta è disponibile in bianco, nero, blu e grigio.

Pro. La maglia è traspirante ed elimina ogni residuo di sudore.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Scopri di più su Amazon

Vestibilità e comfort sono le parole d’ordine di questa canotta. Il modello essenziale è realizzata in poliestere elasticizzato morbido e leggero che favorisce il passaggio dell'aria per rimanere freschi e asciutti. La canotta ad asciugatura rapida permette di indossarla senza problemi anche dopo diverse ore d’allenamento. Il modello senza cuciture, ha una vestibilità morbida e leggera che assicura la massima libertà di movimento. Basta lavarla in lavatrice e lo smanicato è pronto per un nuovo utilizzo.

Pro. Comoda e morbida è adatta a tutte le attività.

Contro. Gli utenti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

A volte l’abbigliamento sportivo può dare cattivo odore. Questo modello grazie al tessuto previene la proliferazione microbica responsabile della formazione di cattivi odori. Ideale per chi si allena diverse ore, il sistema di trasporto, veicola il sudore verso l’esterno garantendo in questo modo un’asciugatura rapida. La struttura elasticizzata in 4 direzioni garantisce maggiore libertà di movimento in ogni direzione. Basta scegliere tra il modello in bianco, nero o multicolor e potrete allenarvi in modo confortevole senza tralasciare il vostro look.

Pro. Il tessuto è comodo e morbido.

Contro. Meglio scegliere una taglia in più perché molto attillata.

Scopri di più su Amazon