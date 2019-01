I cappelli da corsa per affrontare il freddo e ascoltare la musica

Le feste sono quasi finite e oltre a togliere decorazioni e addobbi, ci siamo resi conto che è arrivato il momento di buttare giù qualche chilo di troppo. Tra gli sport che ci assicurano risultati migliori in tempi rapidi, la corsa è senza dubbio l'attività preferita. Scarpe, giacca e pantaloni sportivi sono nell'armadio e chiedono solo di essere indossati. Le temperature rigide sono la scusa perfetta per rimanere comodamente a casa? Basta avere nel proprio abbigliamento un cappello bluetooth e non avrete più scappatoie. Ecco qui alcuni modelli per affrontare il freddo e rimettervi in forma con la vostra colonna sonora preferita.

1. August

Caldo, comodo e confortevole, il cappello da corsa è l'accessorio perfetto per affrontare anche le temperature più rigide. Se amate correre al mattino presto o nelle ore pomeridiane quando il freddo è più intenso, con questo cappello sarete protetti e sicuri. Il modello dotato di un sistema bluetooth permette di ascoltare la vostra musica preferita mentre vi allenate, con una qualità audio che vi permette di ascoltare ogni nota alla perfezione, senza essere isolati da cio che vi circonda. Compatibile con ogni smartphone, potrete rispondere comodamente ad ogni chiamata, grazie al sistema vivavoce integrato.

Clicca qui per ordinare il cappello da corsa August

2. Rotibox

Per essere trendy e conservare il proprio stile anche durante la corsa, questo cappello è la scelta ideale. Disponibile a fondo unico o a strisce, in colori e fantasie diverse, ogni runner avrà il modello che più si addice alla propria personalità per essere al caldo e allenarsi con un look accattivante. la sincronizzazione rapida e semplice con qualsiasi dispositivo bluetooth, vi permette di ascoltare musica o ricevere comodamente chiamare importanti, mentre correte, siete in bici o sciate.

Clicca qui per ordinare il cappello da corsa Rotibox

3. Mondpalast

Il modello dalle linee semplici ed essenziali è perfetto sia per lui che per lei. Il cappello da corsa total black si abbina facilmente ad ogni abbigliamento e vi protegge dal freddo in ogni occasione. I comandi posizionati sul lato destro del berretto vi consentono di ascoltare musica da smartphone e tablet o rispondere al telefono con pochi e semplici gesti. La batteria a litio ricaricabile vi permette di avere sempre la vostra colonna sonora preferita anche durante sessioni di allenamento intense senza correre il rischio di rimanere senza.

Clicca qui per ordinare il cappello da corsa Mondpalast

4. DigiHero

Per i runner particolarmente freddolosi, ma che non vogliono rinunciare agli allenamenti, il cappello è arricchito da uno scaldacollo comodo e confortevole. Il modello unisex e regolabile, è il regalo perfetto per la tua lei o il tuo lui appassionati di corsa. La sincronizzazione bluetooth facile e veloce, permette di agganciarsi ad ogni supporto o smartphone in pochi secondi. La batteria a litio offre un'esperienza di suono duratura. Quando si scarica basta un cavo usb per ricaricare il cappello.

Clicca qui per ordinare il cappello da corsa DigiHero

5. Vangold

Corsa, sci o escursioni, difficile per gli appassionati resistere a questi sport anche se le temperature sono proibitive. Grazie al cappello dallo stile semplice ed elegante, è possibile svolgere le attività preferite al caldo grazie al materiale a maglia densa e senza fili. Il pannello di controllo con altoparlante stereo e microfono integrato sull'auricolare sinistro consente di scegliere i brani preferiti della playlist, o rispondere alle chiamate senza dover utilizzare il telefono.

Clicca qui per ordinare il cappello da corsa Vangold