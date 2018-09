Le giacche da running per allenarsi anche nella stagione fredda

Freddo, pioggia e vento rendono la corsa difficile e spesso scoraggiano anche le runner più incallite. Per non rinunciare alla propria passione e conservare la forma fisica, l'alternativa è indossare la giacca da corsa. Impermeabili o con il cappuccio ci proteggeranno dal freddo autunnale. Vediamo i migliori modelli per correre sotto la pioggia ma avere un look strepitoso!

1. Gregster



La giacca ultraleggera è ideale per la corsa e per ogni tipo di intemperia. Il materiale traspirante assicura il massimo dell'asciutto anche dopo lunghe ore di allenamento. Grazie all'asciugatura rapida, la pioggia non sarà più un problema. L'ottima vestibiltà fa del capo l'accessorio perfetto anche in città o nel traffico, grazie agli inserti catarifrangenti sulle braccia e la stampa riflettente sulla schiena.

2. Utrasport

La giacca da corsa da donna è l'indumento indispensabile per correre anche quando il tempo è brutto. Il taglio aderente e il materiale elastico permettono di muovervi in totale libertà senza il rischio che il vento penetri sotto la giacca. Traspirante e idrorepellente consente di rimanere asciutti sia dal sudore che dalla pioggia.

3. Zkoo

La giacca da corsa disponibile di diversi colori è perfetta sia per lei che per lui. Il modello unisex può essere indossato dai runner, ma anche dagli appassionati di alpinismo, ciclismo o per semplici passeggiate. Il materiale antivento è a prova di pioggia e assicura l'asciugatura rapida in caso di pioggia intensa.

4. Time to Run

I pannelli di tessuto catarifrangente offrono una protezione superiore mentre corri o vai in bici nei bui mesi invernali. Il retro rivestito a rete migliora la traspirabilità durante gli allenamenti. Il cappuccio è perfetto per affrontare condizioni meteorologiche avverse, senza correre il rischio di bagnarsi. La piccola tasca sul davanti, ti permette di custodire le chiavi della macchina o smartphone.

5. Puma

La giacca leggera dispone di due tasche frontali in cui conservare chiavi, portafoglio e cellulare per avere tutto il necessario sempre a portata di mano. Il modello con il cappuccio mantiene al caldo creando una temperatura ottimale per la corsa anche a basse temperature.

