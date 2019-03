Giacche da corsa: le migliori proposte uomo per la primavera

Anche se laè sempre più vicina e le temperature stanno diventando pian piano più miti, abbiamo bisogno dell'per avere un'esperienza disicura e confortevole. Messo nell'armadio l'abbigliamento da running invernale, è ora di tirare fuori quello primaverile. Tra i capi più importanti, non possiamo rinunciare alle. Pratiche e funzionali ci proteggono da improvvisi sbalzi di temperatura o da inaspettati acquazzoni. Sottile, impermeabile e antivento, la giacca deve adattarsi alle nostre esigenze. Vediamo insieme i migliori modelli da uomo per

1. Per portarla sempre con sè: Giacca dal peso ridotto

La giacca running è il capo d'abbigliamento perfetto per affrontare le miti temperature primaverili. Con il suo peso di soli 130 grammi è leggera e pratica. Facile da ripiegare può essere portata sempre con sè in ogni occasione. Il sistema 3D Bionic Sphere garantisce l'evaporazione del sudore per garantire un raffreddamento ottimale anche dopo diverse ore. La giacca impermeabile e antivento, consente di correre anche quando e condizioni atmosferiche sono sfavorevoli. Il modello in grigio con stampa riflettente permette di essere visibile anche al buio e di allenarsi anche di sera. Dotato di una tasca con cerniera invisibile permette di portare con sè l'indispensabile senza correre il rischio di smarrirlo durante gli allenamenti.

Scopri di più su Amazon a 75,17€

2. Perfetta contro la pioggia: Giacca con cappuccio

Questa versatile giacca da uomo è ideale per correre con qualsiasi condizione atmosferica. La vestibilità aderente, il cappuccio integrato e il taglio pensato per la corsa vi permettono di allenarvi con il massimo del comfort. La tecnologia GORE-Tex Active Shakedry rende la giacca impermeabile, antivento ed estremamente traspirante, la superficie esterna antigoccia permette alla pioggia di scivolare via in poco tempo. Il materiale e il design rendono il capo poco ingombrante tanto da poter entrare comodamente in qualsiasi tasca di qualsiasi maglia. La tasca esterna con cerniera regala alla giacca un tocco in più.

Scopri di più su Amazon a 179,97€

3. Adatta ad ogni stile: Giacca trendy

Se amate la corsa e lo sport, ma non volete rinunciare ad un abbigliamento elegante e di tendenza, questa giacca è la scelta giusta. Disponibile in diversi colori che vanno dal classico nero o grigio, il modello è reso unico da inserti colorati e super trendy. La giacca molto leggera, è perfetta per allenarsi durate le miti giornate primaverili. Il materiale traspirante permette di mantenere la temperatura del corpo equilibrata senza sbalzi termici. La giacca impermeabile ci terrà al sicuro e protetti anche durante un temporale improvviso.

Scopri di più su Amazon a 34,82€

4. Per contrastare il vento: Giacca antivento

Lo stile semplice ed elegante della giacca da corsa vi permetterà di essere sicuri e protetti conto il vento e il freddo. Il giubbino dotato di tecnologia windCELL, con tessuto traforato sul retro e inserti in rete posizionati strategicamente, permettono una maggiore circolazione dell'aria. Questa caratteristica associata al materiale traspirante, consente di mantenere la temperatura corporea costante e avere un'esperienza confortevole anche dopo diverse ore d'allenamento. Gli elementi riflettenti sono pensati per indossare la giacca anche di notte o in condizioni di scarsa visiblità.

Scopri di più su Amazon a 37,42€

5. Per allenarsi in sicurezza anche la sera: Giacca riflettente

Per chi ama allenarsi la sera la giacca è la scelta ideale. Leggero e pratico il giubbino giallo brillante con inserti riflettenti, permette di correre anche sulle strade in cui l'illuminazione è ridotta, in totale sicurezza. La giacca più lunga sul retro, ha una vestibilità comoda perfetta per correre in totale libertà. Il materiale impermeabile e il cappuccio a scomparsa permettono di allenarvi anche sotto la pioggia e aver in ogni caso il massimo della protezione. La tasca trasparente sulla parte frontale, consente di conservare e avere sempre sotto controllo chiavi o smartphone.

Scopri di più su Amazon a 90,00€