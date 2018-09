Le maglie da running per correre in totale comfort

Durante l'attività sportiva e la corsa è molto importante indossare tessuti comodi e che mettano a proprio agio. L'attività fisica tende a far salire la temperatura interna e se non abbiamo l'abbigliamento adatto le prestazioni possono essere compromesse. Un aiuto arriva dalle T-shirt traspiranti pensate per rinfrescare e abbassare la temperatura corporea. Sulla scelta influisce anche il taglio della maglia, quindi vi presentiamo 5 modelli leggeri e che agevoleranno i movimenti della corsa.

1. Under Armour

Per chi non riesce a stare lontano dalla pista o dall'asfalto, la maglia è perfetta per accompagnarvi durante le lunghe sessioni d'allenamento. Il tessuto HeatGear permette di indossarla tutto il giorno avendo il massimo del comfort. I pannelli in mesh elasticizzati non solo permettono movimenti in piena libertà, ma assicurano una ventilazione strategica per un'asciugatura rapida e priva di odori.

2. Nike

La maglia da corsa a maniche corte ha una vestibilità comoda. Il modello lungo sui fianchi permette di muoversi in libertà anche durante gli allenamenti più intensi. Disponibile in diversi colori dal nero a quelli più accesi, si adatta ad ogni stile e gusto. Il tessuto leggero dotato di sistema Dry Fit consente di rimanere freschi e asciutti anche dopo aver percorso kilometri.

3. Bwiv

Il modello a manica lunga è perfetto non solo per la corsa, ma anche per altri sport come il ciclismo o il fitness. Il tessuto a rete di alta qualità permeabile all'aria sul dorso, sulla vita, sul petto e lungo le maniche offre traspirabilità e aerazioni ottime. La maglia mantiene il corpo asciutto anche quando a seguito dell'attività fisica la temperatura inizia a salire.

4. Rogelli

La maglia da running a maniche corte è disponibile in diversi colori per soddisfare ogni esigenza e avere un look perfetto anche durante la corsa. Il materiale leggero consente alla t-shirt di asiugarsi facilmento evitando spiacevoli odori. Le cuciture piatte permettono di muoversi in totale libertà anche se adoperiamo la maglia per altri sport come calcio e pallavolo.

5. Niksa

Il set di due maglie a compressione elastica segue le linee del corpo per evitare spiacevoli sfregamenti e irritazioni durante l'attività sportiva. Il tessuto traspirante assorbe e asciuga rapidamente il sudore per sentirsi asciutti e puliti anche dopo ore di allenamento.

