I pantaloni giusti per allenarsi anche in inverno

Con le temperature più fresche mettere al sicuro i propri muscoli per evitare strappi o dolori è importante. Questa diventa una necessità soprattutto se si pratica la corsa a livello agonistico. Quindi con l'arrivo dell'autunno possiamo mettere in soffitta i pantaloncini da running e iniziare ad usare i pantaloni lunghi. Il modello perfetto per correre durante la stagione più fredda regalerà il massimo del comfort in ogni situazione e soddisfare ogni esigenza. Vi presentiamo i migliori modelli in vendita su Amazon per affrontare ogni allenamento in totale comodità.

1. Amzsport

Freddo, pioggia e vento possono essere affrontati tranquillamente con questi pantaloni in tessuto in micro mesh. Il materiale traspirante offre il massimo della ventilazione assorbento il sudore. Con il pantalone dopo pochi minuti tornerai ad essere asciutto e fresco, senza quella sgradevole sensazione di umidità. Le cuciture piatte e l'elastico alto evitano le irritazioni e garantiscono un comfort senza sfregamenti. Il tessuto modellante assicura libertà di movimento in ogni situazione.

Scopri di più su Amazon ad un prezzo che va dai 12,98 ai 14,98€

2. NIke

I pantaloni running a compressione sono perfetti per la corsa ma anche per allenamenti in palestra come crossfit. Il tessuto Dri-Fit è confortevole e garantisce una compressione media. Le cuciture piatte dello stesso colore sono ergonomiche e limitano lo sfregamento. Il tessuto traspitrante si asciuga in pochi minuti per una sensazione di asciutto e pulito sempre.

Scopri di più su Amazon ad un prezzo che va da 34,95 a 153,76€

3. LaPasa

La forma ergonomica offre una vestibilità precisa che garantisce libertà di movimento. La struttura elasticizzata in quattro direzioni assicura la massima mobilità senza il rischio che il tessuto si strappi. Il materiale a compressione graduale riduce l'affaticamento muscolare e il rischio di lesioni. L' inserto in rete sul cavallo è realizzato per avere il massimo della ventilazione.

Scopri di più su Amazon ad un prezzo che va da 21,95 a 23,75€

4. Airtracks Pro

I pantaloni da corsa comodi e confortevoli garantiscono la massima libertà di movimento anche dopo lunghe ore di allenamento. Le cerniere sulle caviglie permettono di adattare il pantalone ad ogni conformazione, per avere un'esperienza di corsa efficiente. La tasca posteriore è prefetta per avere sempre l'indispensabile come chiavi e cellulare, senza correre il rischio di perderli.

Scopri di più su Amazon al prezzo di 29,15€

5. X Bionic

Il pantalone da corsa è ottimo anche per praticare altri sport. Il modello si adatta perfettamente al corpo, garantendo libertà di movimento sia durante la corsa, sia mentre si eseguono esercizi in palestra. Il materiale traspirante permette di rimanere sempre asciutti anche dopo ore di allenamento. Dotato di una tasca interna, consente di avere a portata di mano le chiavi o ciò di cui si ha bisogno.

Scopri di più su Amazon ad un prezzo che va da 71,68 a 165,32€

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!​