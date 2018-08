Le scarpe da corsa per rimanere in forma anche in estate

L’estate non vuol dire solo relax. Gli amanti dello sport o chi vuole rimanere in forma anche durante la stagione calda, difficilmente sono disposti a rimanere sempre stesi al sole. Tra gli sport da svolgere ovunque, la corsa è l’attività per eccellenza, basta avere con noi un paio di scarpe da ginnastica! Ecco quindi 5 modelli da mettere in valigia e da usare tra un riposino e un aperitivo.



1. Saucony Jazz Original Vintage

Le scarpe da corsa stile sneakers sono unisex. Disponibili in vari colori sono perfette sia per lui che per lei. Comode e leggere sono ideali non solo per la corsa, ma anche per il tempo libero, si abbinano a tutti gli outfit casual.

2. Salomon

La scarpa da ginnastica con tacchetti e suola in caucciù è ideale non solo sull’asfalto, ma anche su terreni impervi e fangosi. La tomaia impermeabile e il sistema Quicklace permettono di allacciarla facilmente, per una sensazione avvolgente e un comfort totale.

3. Tqgold

Amate gli sport all’aria aperta, il fitness, la corsa o lunghe passeggiate? Questa scarpa unisex è la scelta ideale. La calzatura dal design essenziale, ma raffinato è perfetta anche per il tempo libero. La tomaia in mesh traspirante, assicura sostegno e comfort.

4. Onemix

Le scarpe da ginnastica super leggere sono perfette per la corsa. La suola in gomma con cuscino d’aria, ammortizza alla perfezione. Disponibile in vari colori, ha un ottimo rapporto qualità prezzo. La marcia in più? Un paio di calzini in omaggio da indossare durante il tempo libero o la corsa.

5. Nike

Total black, linee minimal ed eleganti sono il marchio distintivo di questo modello. Morbida, comoda e leggera la scarpa è perfetta anche sotto la pioggia o condizioni climatiche avverse. Traspirante e super resistente è adatta ad ogni tipo di terreno.

