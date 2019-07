Elettrostimolatore muscolare marcato Zociko a soli 30,99 €

Lo stimolatore EMS di Zociko, con 6 modalità diverse e 10 livelli di intensità, è perfetto per l'allenamento muscolare di addome, vita, braccia, gambe e schiena: questo strumento infatti, utilizza micro-impulsi elettrici per allenare in maniera diretta i muscoli, stimolandone il movimento ed eliminando il grasso localizzato.

Potrai scegliere tra le diverse modalità di esercizio quella più in linea con i tuoi obiettivi, come per esempio, tonificare o rilassare i muscoli, aumentarne la massa, la resistenza o l’elasticità. Il gel ipoallergenico adesivo, inoltre, è dermatologicamente testato e garantisce una perfetta applicazione sulla pelle, facilitando la trasmissione degli impulsi elettrici.

Basteranno 20 minuti di utilizzo al giorno per avere buoni risultati! L' elettrostimolatore professionale Zociko è leggero, facilmente indossabile sotto i vestiti e può essere comodamente utilizzato sia a casa che in ufficio. Nella confezione troverai 3 controller adesivi, 2 fasce autoadesive per gambe e/o braccia, 1 fascia autoadesivo per addominali, 10 pad in gel e 1 manuale di istruzioni. Ti consiglio di iniziare ad utilizzarlo in modo graduale: parti dall’intensità più bassa fino a quando ti sarai abituato, procedendo in questo modo per ogni livello.

Puoi trovare l’elettrostimolatore muscolare di Zociko su Amazon.it all’incredibile prezzo di 30,99 €. Non lasciartelo sfuggire!

