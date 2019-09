Le ellittiche per allenarsi e rimanere in forma direttamente a casa

Anche se l’estate è finita, l'arrivo dell'autunno non vuol dire abbandonare la forma fisica. Se con il ritorno in ufficio e alla vita di tutti i giorni il tempo è sempre poco per andare in palestra, la soluzione è quella di ricrearla direttamente a casa vostra.

Gli attrezzi da usare in casa sono tanti, dai pesetti alla corda, ma quello più completo è senza dubbio l’ellittica. Con il movimento a metà tra corsa e sci, mette al sicuro le articolazioni da traumi e può essere utilizzata quotidianamente anche da chi non pratica sport da tempo.

In commercio ci sono vari modelli, si va da quelli professionali a quelli più semplici. Vediamo l’ellittica adatta alle vostre esigenze.

Se amate fare esercizio fisico, ma non avete tempo di andare in palestra, l’ellittica compatta riesce a venire incontro alle vostre esigenze. L’attrezzo sportivo è pensato per le case di piccole dimensioni in cui ogni centimetro è fondamentale. Piccola e compatta è dotata di tutto il necessario per permettervi di allenarvi al meglio. Dotata di un computer con display LCD, possiamo avere costantemente sotto controllo la distanza, le calorie bruciate, il tempo trascorso e la velocità. I pedali con nervature antislittamento e la doppia azione per le braccia permettono di allenare in modo adeguato sia la parte superiore che quella inferiore del corpo. La regolazione semplice e facile del quadrante renderà l’ellittica facile da usare.

Pro. Perfetta per gli ambienti piccoli fornisce il giusto allenamento.

Contro. Deve essere avvitata bene per essere stabile.

Scopri di più su Amazon a 149,87€

Se siete tra quelli che amano lo sport, ma non avete mai provato questo tipo di attrezzo, questo modello è la scelta ideale. Il movimento dell’ellittica vi permette di tonificare tutto il corpo, dalle braccia alle gambe regalandovi la sensazione di praticare il fitwalking, direttamente nel vostro salotto di casa. Il modello realizzato in acciaio è robusto e resistente. La pedana antiscivolo è stata pensata per assicurare il massimo dell’aderenza e non rischiare di scivolare durante l’allenamento. Dotata di rotelle potete trasportarla facilmente da una camera all’altra dell’appartamento per tenervi in forma in ogni momento.

Pro. La possibilità di regolare l’intensità si adatta ad ogni grado d’allenamento.

Contro. Le spiegazioni sono in inglese.

Scopri di più su Amazon a 139,99€

Se avete bisogno di perdere peso in poco tempo, questa ellittica è studiata per chi vuole tonificare i muscoli e mettersi in forma in poche settimane. Grazie alla combinazione di 4 tipi di esercizi cardio come ciclismo, jogging, sci e camminata, riesce ad agire su ogni parte del corpo in modo uniforme. L’ellittica dal design elegante, è aerodinamica e compatta adatta per ogni tipo di fisico ed altezza. Le maniglie e i pedali con superficie antiscivolo, sono sicure e proteggono da incidenti ad ogni tipo di velocità tra le 8 disponibili. Non dovete fare altro che avere un piano d’allenamento e perder peso non sarà un problema.

Scopri di più su Amazon a 215,16€

Se avete una stanza palestra o un angolo con tutti i vostri attrezzi, questa ellittica è lo strumento adatto per completare il vostro angolo fitness personale. Il design compatto permette di posizionare l’attrezzo all’interno della stanza con il minimo ingombro. Dotata di computer con visualizzazione di tutti i parametri di allenamento avrete sempre tutto sotto controllo attraverso lo schermo Lcd. I sensori hand pulce vi permettono di avere il battito cardiaco sotto controllo. Non dovrete fare altro che appoggiare entrambi i palmi delle mani sui sensori e le pulsazioni verranno rilevate e visualizzate sul monitor del computer.

Pro. Comoda da spostare grazie alla forma compatta.

Contro. Non è semplice da montare.

Scopri di più su Amazon a 160,89€

L’ellittica è tra i migliori strumenti per aumentare la resistenza muscolare, diminuire la massa grassa e bruciare calorie senza sovraccaricare le articolazioni. Il modello permette di scegliere l’intensità del vostro allenamento e di progredire man mano che vi mettete in forma. La console multifunzionale vi permette di aver tutte le informazioni principali sia sullo schermo sia tramite il collegamento Bluetooth. Il sistema a 3 manovelle può essere scelto manualmente in base alle singole necessità.

Pro. Grazie al freno a magnete l’ellittica è silenziosa.

Contro. Il display per alcuni è poco luminoso.

Scopri di più su Amazon a 369,00€

Se siete esperti e avete bisogno di mantenervi in forma comodamente a casa, questo modello fa al caso vostro. L’ellittica è dotata di 16 livelli di resistenza controllati dal computer tramite la app o il collegamento usb. L’azionamento e i freni magnetici sono estremamente silenziosi, ideali per allenarci ad ogni ora del giorno. Dotato di programmi di 12 programmi fitness pre-installati, 4 programmi di condizioni e intervalli basati sulla frequenza cardiaca e 4 programmi scelti direttamente dagli utenti, potrete aver sempre tutto sotto controllo e creare un piano d’allenamento adatto alle vostre condizioni fisiche.

Scopri di più su Amazon a 599,00€