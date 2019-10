Fascia con cuffie bluetooth di Navly, perfetta per sport, meditazione e per combattere l'insonnia

Ascoltare musica fa bene alla salute, sia mentale che fisica, stimola il sistema immunitario e riduce ansia e stress, e per poter ascoltare la tua musica preferita in qualunque momento, la fascia con cuffie bluetooth è sicuramente un accessorio comodissimo e funzionale. Perfetta da utilizzare durante lo sport, la meditazione e in viaggio, questa fascia è l’ideale anche per aiutarti a dormire meglio e combattere l’insonnia: riesce infatti a isolarti dai rumori ambientali, aiutandoti a prendere sonno, e può comodamente essere usata anche a mò di mascherina per gli occhi.

La fascia con cuffie bluetooth marcata Navly è un accessorio morbido ed elastico, che si adatta comodamente a qualsiasi tipo di testa; realizzata in tessuto sintetico leggero e traspirante, può essere abbinata a qualsiasi dispositivo, smartphone o tablet, dotato di tecnologia bluetooth in modo facile e veloce. All’interno della fascia è cucita una fodera in tessuto in cui è inserito il modulo bluetooth, che si può facilmente estrarre per lavare la fascia in sicurezza. Inoltre, la posizione delle cuffie può essere comodamente regolata a seconda delle tue esigenze.

La fascia è dotata di una batteria ricaricabile integrata da 200 mAh, con una durata di 8 ore di riproduzione, di tecnologia bluetooth 5.0 e l’audio hd è chiaro e di ottima qualità. Sottile, comoda e dall’ottimo rapporto qualità prezzo, la fascia con cuffie bluetooth di Navly è in vendita su Amazon.it a 20,99 €.

