Guida all'acquisto: 5 giochi di movimento per divertirti con i tuoi bambini stando a casa o in giardino

Riuscire a gestire, distrarre e far divertire i bambini, sopratutto in questo momento difficile, non è impresa da poco. Inoltre, tantissimi genitori desiderano allontanare i propri figli da dispositivi elettronici e televisione, ma non è sempre facile trovare delle valide alternative, che possano farli muovere e divertire allo stesso tempo.

Proprio per aiutarti in questa ricerca, abbiamo selezionato 5 giochi di movimento per bambini da acquistare on line con i quali potrai divertirti insieme ai tuoi figli, facendoli muovere e giocare in sicurezza sia in casa che in giardino: scoprili subito!

Perfetto per giocare e divertirsi anche in casa, questo tiro al bersaglio è composto da un bersaglio tondo, con la parte frontale realizzata in flanella colorata e divisa in aree punti, e 8 palline in velcro di 4 colori diversi, che si attaccano perfettamente al bersaglio. Resistente, stabile e ben realizzato, questo tiro al bersaglio è l'ideale per giocare da soli o in compagnia, sia in casa che in giardino

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 16,90€

Divertentissimo e perfetto da utilizzare in giardino, questo bastone rimbalzante è specificatamente realizzato per bambini da 5 a 10 anni con un peso da 18 a 36 kg. Il modello Aero Advantage (94 cm in altezza e 21 cm in larghezza) è dotato di pedali antiscivolo, di una potente molla a basso attrito e di un manico di sicurezza in schiuma; robusto e ben realizzato, ha una struttura di ottima qualità, performante ma sicura, ed è disponibile in 4 colori diversi. Un gioco ideale per divertirsi, giocare all'aperto, migliorare l'equilibrio e la concentrazione; si consiglia di far sempre indossare ai bambini un caschetto di protezione e di utilizzare il gioco unicamente su superfici piane e solide.

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 29,99€

Questo tiro al bersaglio è l'ideale per divertirsi e giocare in casa; il set si compone di 10 barattoli di latta (diametro 10cm x 6.6cm), allegri e coloratissimi, e 3 morbidi cuscinetti, perfetti per buttare giù i barattoli senza rischi per i bambini; i barattoli hanno colori, espressioni e numeri diversi, così da poter segnare i punti o impostare differenti varianti di gioco, mentre il set è leggero e facile da riporre. Bello, divertente e dall'ottimo rapporto qualità prezzo, questo gioco è perfetto per far divertire adulti e bambini; per questi ultimi, inoltre, il tiro al bersaglio aiuta a sviluppare e migliorare la concentrazione e la coordinazione.

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 18,99€

L'hula hoop è uno dei giochi classici e intramontabili, capaci di divertire ma anche di allenare e far muovere i bambini; infatti, con l'hula hoop si possono eseguire tantissimi esercizi, diversi per tipologia e difficoltà: ad esempio, l'attrezzo può essere fatto ruotare, oltre che sul bacino, anche sugli arti inferiori o superiori a diverse altezze, come anche attorno al collo.

Questo hula hoop è realizzato in 8 parti modulabili di colori diversi, così da poter essere facilmente regolato ed adattato ad ogni bambino; realizzato in plastica leggera, può arrivare fino a 90 cm di diametro ed è adatto a bambini con età superiore agli 8 anni. Inoltre è facile da montare e da smontare, è resistente e ben realizzato.

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 14,85€

Questo trainer set è perfetto per tutti gli amanti del calcio e può essere utilizzato anche dentro casa, senza il rischio di danni o incidenti; infatti, il set si compone di una cintura regolabile, da legare in vita, dotata di un filo elastico a cui si fissa il pallone da calcio (non incluso). Si possono fissare palloni di misura 3, 4 e 5, il filo è elastico e regolabile (lunghezza massima 2 metri), cosa che rende il set perfetto per l'utilizzo dentro casa, e tutta la struttura è realizzata in neoprene con chiusure regolabili in velcro. Utilissimo per sviluppare e migliorare le capacità di controllo della palla, lo stop and go, la capacità di risposta, il passaggio, la presa, la reattività ed il tocco, questo trainer è di buona qualità, leggero, solido e resistente.

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 19,99€