Guida all'acquisto: i migliori accessori per praticare la boxe e le arti marziali

Arti marziali e boxe sono attività con tantissime differenze tra loro: infatti, se le arti marziali sono un insieme di pratiche fisiche e mentali legate al combattimento, ovvero un percorso di miglioramento individuale e di attività fisica completa oltre che di difesa personale, dall'altro la boxe è uno dei più antichi e noti sport da combattimento.

Ma se, come detto, le differenze sono numerose, è anche vero che nell'allenamento e nella pratica sportiva, queste due discipline hanno in comuni diversi accessori e strumenti. Dal sacco da boxe fino ai guanti da passata, passando per paradenti, guantoni e palle da allenamento, ecco i migliori accessori e strumenti per praticare la boxe e le arti marziali, sia a casa che in palestra.

Il sacco da boxe è l'ideale per allenarsi in casa in qualunque momento della giornata. Robusto e resistente, il sacco di TecTake pesa 25 kg, ha una circonferenza di 92,5 cm ed è dotato di una sospensione a catena su 4 punti, così da poter essere fissato in modo sicuro ad un attacco montato al soffitto. Idoneo per tutti i tipi di sport da combattimento, la sua lunghezza lo rende perfetto anche per i calci bassi e l'imbottitura interna di spugna, poliestere e sabbia lo rende sicuro e capace di incassare qualsiasi colpo, senza oscillare troppo avanti e indietro.

Con un perfetto equilibrio tra durezza e stabilità, questo sacco è comodo, morbido, pratico per allenarsi e poco ingombrante, facile da pulire grazie al rivestimento removibile ed è perfetto sia per i principianti che per sportivi di livello avanzato.

Il paradenti marcato Beast Gear è tra i più apprezzati dagli utenti: capace di proteggere da colpi, urti e impatti, questo paradenti offre una protezione imbattibile per le gengive e la bocca in tutti gli sport e discipline da combattimento, dalla boxe alla MMA, passando per Muay thai, rugby, hockey, judo, karate, arti marziali e tutti gli sport di contatto. Dotato della tecnologia "Self-mold", questo paradenti si modella in modo personalizzato, adattandosi saldamente alla bocca del proprietario; inoltre, se la forma dei denti dovesse cambiare nel tempo, può essere semplicemente rimodellato.

Realizzato con materiali di altissima qualità e privo di lattice, il paradenti di Beast Gear viene fornito con una custodia sterile, per trasportarlo e conservarlo pulito e in modo sicuro, e un manuale di istruzioni.

I guantoni da boxe sono uno strumento indispensabile per proteggere le nocche e le dita in tutte quelle discipline che prevedono l'utilizzo dei pugni. I guantoni marcati Leone 1947 sono realizzati ed imbottiti con materiale sintetico (PU e PVC) robusto e resistente e sono dotati di una chiusura con velcro, adattandosi comodamente a diverse misure. Ideali per i principianti o per chi si allena con frequenza moderata, il materiale tecnico traforato presente sul palmo e l'imbottitura a strati in Flex PU consentono una maggiore aerazione della mano ed un’ottima protezione durante tutte le sessioni di allenamento. Inoltre,questi guanti si caratterizzano per l'ottimo rapporto qualità/prezzo.

La palla elastica da allenamento di GOAMZ è lo strumento perfetto per migliorare la velocità di reazione, l'agilità, la velocità e la coordinazione mano/occhio. Questo strumento, infatti, è dotato di un elastico a cui fissare una delle tre palle fornite, che andranno colpite durante l'allenamento. Nella confezione sono comprese 3 palline di peso diverso con stringa elastica (una palla nera per i principianti, una palla rossa per avanzati, una palla gialla per esperti), così da poter incrementare il livello di difficoltà gradualmente, 1 fascia per la testa, dove fissare lo strumento, due diverse linee di scorta (una sottile per la palla nera e una più spessa per la palla rossa) e una borsa con cordino, per riporre il tutto. Inoltre, le palline reflex sono realizzate in schiuma di alta qualità, che le rende leggere, morbide e sicure da usare.

Indispensabili per i praticanti di arti marziali, boxe, Muay thai, boxe, kickboxing, MMa e full contac, i guanti da passata sono ideati per allenare difesa e contrattacco e per allenarsi a colpire con precisione con l'aiuto di un compagno, lavorando in opposizione sulla potenza e sulla velocità dei colpi. I guanti da passata marcati Queta sono realizzati in materiale di alta qualità (PU + interno in spugna elastica), sono comodi e sicuri da indossare, anche grazie alla chiusura in velcro, e sono universali, adattandosi a tutte le mani. Con tre pollici di imbottitura extra, questi guanti attutiscono anche i colpi più forti, tenendo completamente al sicuro dagli infortuni mani e polsi; inoltre, sono adatti sia ai principianti che ai professionisti e possono essere utilizzati in casa e in palestra.

