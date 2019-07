Kit di sopravvivenza professionale Stookker, il migliore per trekking ed escursionismo

Gli amanti di trekking ed escursioni sanno quanto sia importante selezionare cosa mettere nello zaino, in relazione alla difficoltà e alla lunghezza dell’escursione, alla stagione e alle condizioni atmosferiche. Altrettanto importante, però, è risparmiare peso e, di conseguenza, fatica: è fondamentale, infatti, scegliere solo le cose utili e indispensabili e lasciare a casa quelle superflue.

Anche per le escursioni più semplici però, ci sono alcuni accessori che non possono mancare nello zaino, sia per questioni di sicurezza che di comodità.

Questo kit di sopravvivenza di Amazon.it è la perfetta sintesi tra completezza e leggerezza: composto da 11 elementi tutti racchiusi in una solida scatola, occupa davvero poco spazio e include tutto ciò che può servire durante un’escursione. Scopriamolo meglio!

Composto da prodotti di altissima qualità, solidi e resistenti, è l’ideale per tutte quelle situazioni di emergenza in cui gli strumenti giusti possono fare la differenza.

La scatola tascabile resiste molto bene all'acqua e agli urti e contiene tutto il necessario per affrontare qualunque difficoltà. Al suo interno troverai:

5mt di corda in paracord : realizzata originariamente per i paracadute, è una corda resistente che può aiutarti a risolvere innumerevoli situazioni difficili.

: realizzata originariamente per i paracadute, è una resistente che può aiutarti a risolvere innumerevoli situazioni difficili. Coltello a serramanico di alta qualità, con lama in acciaio, sistema Liner Locks di bloccaggio lama, con frangivetro e tagliacorda incorporati nel manico.

a serramanico di alta qualità, con lama in acciaio, sistema Liner Locks di bloccaggio lama, con frangivetro e tagliacorda incorporati nel manico. Coperta isotermica di emergenza , efficace sia per mantenere il calore che per rifletterlo. La coperta è formata da due strati, uno argentato, che tende a riflettere i raggi solari, ed uno dorato, che si lascia attraversare facilmente da calore e raggi solari.

, efficace sia per mantenere il calore che per rifletterlo. La coperta è formata da due strati, uno argentato, che tende a riflettere i raggi solari, ed uno dorato, che si lascia attraversare facilmente da calore e raggi solari. Torcia elettrica a led, con zoom per allargare o stringere il fascio luminoso e un pulsante per segnali luminosi.

Braccialetto tattico multiuso in paracord che, in caso di emergenza, può essere sciolto per ottenerne una corda; il braccialetto ha incorporati un mini fischietto, una mini bussola, una mini pietra focaia e una mini lama.

può essere sciolto per ottenerne una corda; il braccialetto ha incorporati un mini fischietto, una mini bussola, una mini pietra focaia e una mini lama. Carta multiuso in acciaio con diverse funzioni, tra cui cacciaviti, chiave inglese, taglia corda, apriscatole.

in acciaio con diverse funzioni, tra cui cacciaviti, chiave inglese, taglia corda, apriscatole. Acciarino (pietra focaia), lo strumento perfetto per accendere il fuoco in qualsiasi condizione.

Seghetto a filo per legno, leggero ed estremamente utile per segare tronchi anche di medie dimensioni.

Moschettone con bloccaggio.

Fischietto in metallo; emette un fischio molto forte per lanciare segnali di richiesta soccorso anche con pochissimo fiato.

Penna tattica al tungsteno con frangivetro.

Il kit Stookker, inoltre, è completo di istruzioni in italiano approfondite e un’app Android di supporto, con tutti i trucchi e le istruzioni utili per utilizzare al meglio l'intero kit.

