Bellabeat Leaf Nature, il gioiello smart che monitora la salute delle donne

Leaf Nature è un health tracker pensato esclusivamente per le donne e lanciato dalla start up Bellabeat nel 2015. Distribuito in Italia a fine 2019 da Nital, questo dispositivo smart unisce tecnologia, benessere e moda: un gioiello intelligente, realizzato in legno naturale, che fornisce informazioni utili e dettagliate su movimento, sonno, stress e ciclo mestruale.

Infatti, grazie ai sensori di movimento altamente ricettivi e all’app dedicata, Leaf monitora i livelli di attività, la qualità del sonno e il ciclo mestruale, crea una panoramica del tuo stile di vita e individua i momenti di stress, suggerendoti degli utilissimi esercizi di respirazione.

Caratteristiche

Leaf Nature di Bellabeat è un dispositivo indossabile, bello ed elegante, in grado di monitorare l'attività fisica, il sonno, il ciclo mestruale e il livelli di stress.

Per quanto riguarda l'attività fisica, Leaf monitora costantemente i movimenti eseguiti durante la giornata, calcolando il numero di calorie bruciate, il tempo attivo, i passi compiuti e la distanza percorsa; inoltre, tiene traccia degli obiettivi raggiunti e da raggiungere, ed è dotato di una sveglia di inattività, che ti avvisa quando è passato troppo tempo dall'ultima camminata.

Lo smart tracker Bluetooth Leaf Nature, inoltre, riconosce i movimenti involontari compiuti durante la notte, monitorando la durata e la qualità del riposo e traducendoli in numeri e grafici da visualizzare sull'app.

Infine, Leaf tiene traccia del tuo ciclo mestruale, avvisandoti quando è in arrivo e indicandoti quando sei in ovulazione e i periodi di fertilità; inoltre è dotato anche di funzione di alert per la pillola contraccettiva. Ma non è tutto! Leaf Nature, infatti, ti incoraggia a ritagliare 10 minuti al giorno per concentrarti sul tuo respiro e all'interno dell'app potrai trovare sessioni di meditazione audio contro ansia e stress.

Design

L'involucro centrale della versione oro rosa, contenente la parte elettronica del Leaf Nature, è in legno nero africano, mentre la clip metallica che lo avvolge è realizzata in acciaio inossidabile ipoallergenico privo di rame e zinco, adatto quindi anche alle donne dalla pelle particolarmente sensibile o allergiche al nichel.

Essendo pensato specificatamente per le donne, Leaf Nature è sia un dispositivo smart che un gioiello prezioso ed elegante. Nella confezione infatti, oltre al ciondolo Leaf Nature nella versione Rose Gold, troverai una collana e un braccialetto che ti permettono di indossare comodamente questo dispositivo, facendolo diventare parte integrante di qualsiasi outfit. Inoltre, la clip che avvolge il ciondolo ti consente anche di fissarlo ai vestiti, funzione molto comoda sopratutto quando fai sport.

Specifiche tecniche

Compatibile con iOS e Android, Leaf Nature si sincronizza automaticamente con l'applicazione Bellabeat e crea un backup di sicurezza dei dati registrati negli ultimi 14 giorni. Resiste agli schizzi d'acqua ma non va indossato durante la doccia o il bagno in mare o in piscina, ha funzione di sveglia solo con vibrazione e non necessita di ricarica, essendo dotato di una batteria standard CR2032, che ha durata di sei mesi ed è facilmente sostituibile, anche grazie al pratico utensile compreso nella confezione.

Pro: comodo, elegante, monitoraggio molto accurato, app facile da usare e completa, batteria dalla durata lunga, nessuna ricarica necessaria

Contro: mancanza di schermo, notifiche e microfono.

Scopri Leaf Nature Rose Gold di Bellabeat in vendita su Amazon.it a 79,00€