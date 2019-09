3 modelli di reggiseno sportivo adatti ad ogni esigenza

Scegliere il reggiseno sportivo giusto è essenziale per ogni donna che pratichi un’attività sportiva: questi reggiseni sono, infatti, dei supporti tecnici che riducono il fastidioso, e doloroso, effetto rimbalzo, essendo progettati per esercitare una compressione adeguata a seconda dei diversi sport praticati.

Inoltre, un reggiseno che accompagna le tue forme e sorregge il seno correttamente durante lo sforzo fisico, ne tutela la salute, impedendo la formazione di smagliature ed evitando lesioni, cedimenti e microtraumi (che comportano dolori nuca e spalle). In più, il giusto reggiseno ti fa sentire più sicura, rendendo l’allenamento più semplice ed efficace.

È quindi importante scegliere il reggiseno sportivo più appropriato in base allo sport che pratichi, e alla sua intensità, come anche optare per tessuti traspiranti. Ecco 3 diversi modelli di reggiseni sportivi, adatti ad ogni attività sportiva ed esigenza personale, che puoi trovare su Amazon.it e ricevere comodamente a casa tua.

Prodotto di ottima qualità e vestibilità, questo reggiseno sportivo è perfetto per tutte quelle attività sportive a bassa intensità. Comodo e facile da indossare, è privo di imbottitura e di chiusura (basta infilarlo dalla testa), ed è realizzato in cotone e microfibra, così da essere fresco e traspirante.

Questo reggiseno è indicato per le taglie abbondanti e per attività sportive di media intensità. Leggero, fresco e traspirante, è realizzato quasi completamente in cotone; inoltre, risulta comodo e facile da indossare (è privo di chiusure), ha l’imbottitura removibile e protegge efficacemente dagli urti, sostiene il seno e ne riduce al minimo i movimenti.

Reggiseno sportivo marcato Lovable, adatto ad attività sportiva ad alta intensità, con allacciatura frontale e spalline imbottite e regolabili. Questo reggiseno è davvero comodo e sostiene il seno in modo efficace, tanto da essere consigliato dopo interventi al seno e mastectomia. Ha una buona percentuale di cotone, sostiene senza comprimere e dà una bella forma. Lateralmente presenta un tessuto in rete altamente traspirante, il sottoseno è imbottito e le coppe preformate con supporto. Le coppe sono disponibili nelle taglie B - C - D – E ed è consigliato l’acquisto di una taglia in più.

