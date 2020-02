Guida all'acquisto: i migliori accessori per l'equitazione da acquistare on line

L’equitazione è uno sport sempre più diffuso soprattutto per gli indiscutibili benefici che apporta, sia a livello fisico che psicologico. Infatti, quest'attività ha il rarissimo vantaggio di riuscire a unire l'allenamento fisico (una passeggiata a cavallo migliora la coordinazione motoria, rafforza i muscoli e ti fa bruciare 5 calorie al minuto) alla possibilità di instaurare un rapporto unico con un magnifico animale e la natura stessa.

Come qualunque altro sport anche l’equitazione richiede un particolare equipaggiamento; infatti, se è vero che chi desidera passare un pomeriggio a cavallo spesso può affittare tutto il necessario presso il maneggio che organizza la passeggiata, è altrettanto vero se si vuole intraprendere la strada dell'equitazione come sport o come hobby frequente è necessario munirsi di di tutta una serie di strumenti molto utili, sia per la propria sicurezza che per migliorare le proprie prestazioni.

L’attrezzatura da equitazione deve essere di altissima qualità, per una questione di sicurezza e comfort di cavallo e conduttore, e deve comprendere tutto il necessario sia per cavalcare che per prendersi cura dell’igiene e la salute del cavallo.

Per aiutarti in questa scelta, ti proponiamo la nostra classifica dei migliori accessori necessari per l'equitazione che puoi acquistare on-line su Amazon.

Il cap è un casco ad uso equestre, indispensabile e obbligatorio nei maneggi perché protegge la testa da eventuali colpi in sella e in caso di caduta; oltre a dover calzare perfettamente, deve essere a norma di legge e possibilmente dotato di chiusura sottogola, più facile da regolare rispetto alla rotella posteriore.

Il cap di Covalliero è un prodotto di qualità dotato di disc-system, che permette di regolare la fascia lungo la circonferenza della testa per aderire in modo preciso. Dal look ricercato, anche grazie alle eleganti finiture in carbonio e al rivestimento total black opaco, è un modello rigido e resistente agli urti ma che risulta, allo stesso tempo, sottile e leggero. Progettato per avere un sistema di ventilazione sofisticato che garantisce la circolazione dell’aria e una temperatura interna ottimale, il cap di Covalliero si caratterizza anche per l'ottimo rapporto qualità prezzo, che lo rende un modello ideale anche per i principianti, che magari devono ancora individuare il modello di cap preferito.

Scoprilo in vendita su Amazon.it a partire da 30,07€

Il metodo Parelli (o Natural Horsemanship) è un programma di addestramento che si fonda sulla comunicazione naturale e non verbale tra cavallo e cavaliere/amazzone; uno degli strumenti chiave per lavorare su questo tipo di comunicazione è la cavezza di corda, che deve essere leggera e di qualità. La cavezza marcata Hunter è realizzata in corda di poliestere da 6 mm di alta qualità, liscia, resistente all'usura e reattiva; inoltre, è resistente alla muffa e ai raggi UV ed è disponibile in 10 taglie e colori diversi.

Scoprila in vendita su Amazon.it a partire da 6,99€

I guanti sono un elemento molto importante quando si va a cavallo, perché aiutano a mantenere la presa salda sulle redini e a proteggere le mani dall'attrito con il cuoio e da eventuali vesciche e ferite; è però importante che siano aderenti, della misura giusta e realizzati con una stoffa leggera, che assicura maggior sensibilità.

I guanti di Riders Trend sono realizzati in Softshell, un tessuto traspirante ed elastico costituito da 3 diversi strati sovrapposti (poliestere esterno, membrana traspirante e micro-pile) che danno vita ad un prodotto leggero, resistente, isolante, idrorepellente e capace di modellarsi e seguire alla perfezione i movimenti delle mani durante il lavoro. Inoltre, sono comodissimi da indossare, assicurano una presa salda e sono dotati di una cinghia di fissaggio in velcro.

Scoprili in vendita su Amazon.it a partire da 10,58€

Il grooming set di Hippo-Tonic contiene tutto il necessario per spazzolare e prendersi cura del pelo del proprio cavallo; questo set è composto da una borsa in materiale Oxford 600, dotata di numerose tasche interne ed esterne, una chiusura con cerniera, due manici e una tracolla rimovibile e regolabile, e da 7 accessori per la toelettatura del cavallo, realizzati in polipropilene e TPR, ergonomici e di qualità:

1 nettapiedi per la pulizia degli zoccoli,

1 brusca con setole dure,

1 spazzola con setole morbide,

1 striglia per il corpo,

1 pettine con manico,

1 spugna rettangolare,

1 raschio o lama da sudore con un lato in gomma e uno dentellato.

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 39,99€

Perfetti per premiare, coccolare e viziare il tuo cavallo, i biscotti alla mela Equisnack sono lavorati artigianalmente con materie prime selezionate. Sani, gustosi e friabili, questi biscotti sono realizzati con veri pezzi di mela disidratata e sono privi di sotto-prodotti, conservanti, coloranti, aromi artificiali, zuccheri aggiunti e additivi di sintesi: una ricompensa golosa ma bilanciata per ogni cavallo.

Ingredienti: farina tipo “0”, fioretto di mais, mela disidratata, oli e grassi vegetali, crusca tostata e aroma naturale di mela. Non superare i 15 pezzi al giorno.

Scoprili in vendita su Amazon.it a 14,30€