I migliori set di mazze da golf

Se è vero che in passato il golf era una disciplina esclusiva praticata da pochi, al giorno d'oggi giocare a golf è più semplice di quanto si pensi: questo sport, infatti, è ormai alla portata di molti, indipendentemente dall'età e dal grado di esperienza.

Per iniziare a giocare a golf è necessario solitamente seguire una serie di lezioni dotandosi dell'attrezzatura necessaria, ovvero una sacca completa di un massimo di 14 mazze (numero limite consentito). Le mazze da golf si dividono in 3 categorie principali:

i legni - utilizzati per coprire grandi distanze sia del tee che dal fairway,

i ferri - il genere di bastoni più versatili utilizzati per diversi tipi di colpi,

i putter - usati principalmente per far rotolare la palla sul green fino alla buca.

E poiché per mandare in buca ogni colpo è necessario trovare il connubio tra la giusta potenza e la giusta angolazione, le mazze da golf si distinguono tra loro anche per quest'ultima: su ogni mazza, infatti, è presente un numero che rappresenta l’angolazione con cui la superficie della testa colpisce la pallina rispetto alla verticale (ovvero l’angolo di loft); più il numero è basso, maggiore sarà la distanza percorsa dalla pallina.

In genere, una sacca standard completa si compone di tre legni, dieci ferri (con inclinazioni differenti) e un putter, ma questa composizione può variare in base alle proprie caratteristiche e all’età. Esistono tantissime tipologie di set di mazze da golf, che si distinguono tra loro per materiali e forme, acquistabili oltretutto a prezzi contenuti. Abbiamo quindi selezionati 5 set di mazze da golf, adatti a diverse esigenze e caratteristiche fisiche: scoprili subito!

Il set di Wilson è la scelta ideale per principianti e giocatrici occasionali con un'altezza da 161 a 180 cm; i legni, poi, sono realizzati in un mix di acciaio e titanio, mentre i ferri sono in acciaio inossidabile. Questo set si compone di 9 diverse mazze da golf: un driver con loft 10,5° (per tiri dal tee lunghi e dritti), un legno 5 (per i tiri dal fairway), un ibrido 6 (per le posizioni difficili e come sostituto del ferro 6), i ferri 7/8/9 (per i tiri di media distanza nel green e un controllo ottimale della palla), un pitching wedge e un sand wedge (per un avvicinamento preciso della palla e tiri fuori dal bunker di sabbia) e un putter (con bilanciamento tacco-punta per colpi dritti e controllati).

All'interno del set, poi, troverai una sacca da carrello, leggera e capiente, dotata di 5 scomparti, una maniglia nella parte superiore e una tracolla con strap, ganci e occhielli per appendere asciugamano, guanti, ombrello e altri accessori necessari e uno scomparto per le bibite e le palline da golf. Inoltre, il set è disponibile in 3 diverse versioni: lunghezza standard per destrimani, lunghezza standard per mancini e lunghezza extra per destrimani.

Scoprilo in vendita su Amazon.it a partire da 271,25€

Questo set è la versione maschile di quello visto in precedenza. Ideale per principianti o giocatori occasionali con un'altezza da 167 a 186 cm, questo set si compone di 10 mazze da golf realizzate in acciaio e titanio e con un'impugnatura in grafite. All'interno del set troverai 10 mazze diverse: un driver con loft 10.5° (per tiri dal tee lunghi e dritti), un legno 3 (per tiri dal fairway), un ibrido 5 (per i colpi difficili e come sostituto del ferro 5), i ferri 6/7/8/9 (per i colpi d'approccio e un ottimo controllo della palla), un pitching wedge ed un sand wedge (per un avvicinamento preciso della palla e tiri fuori dal bunker di sabbia) ed un putter (con bilanciamento tacco-punta per colpi dritti e controllati). Inoltre, il set si completa di una comoda sacca con 5 scomparti, maniglia e tracolla con strap, ganci, occhielli e scomparto per bibite e palline da golf, ed è ideale per i mancini.

Scoprilo in vendita su Amazon.it a partire da 247,75€

Questo di Precise è un kit per destrimani molto versatile, adatto alle principianti, alle giocatrici appassionate e a tutte coloro che scendono in campo anche solo per divertirsi. Il set si compone delle 5 mazze da golf "di base", ovvero un driver in titanio 460cc, 1 legno fairway, 1 ferro ibrido, 1 ferro 5-pw ed 1 putter, più una fodera e una sacca da golf deluxe e dual-strap, abbinate nei colori del rosa, del bianco e del nero. Tutte le aste sono realizzate in grafite ultra leggera mentre i ferri e i legni sono in acciaio inossidabile; inoltre, le teste delle mazze sono più grandi della media, così da facilitarne l'utilizzo e da migliorare l'efficacia dei tiri.

Scoprilo su Amazon.it a 480,40€

Ed ecco il set Precise M5 nella versione da uomo. Anche questo set è ideato per i destrimani ed include le 5 mazze da golf "di base", ovvero un driver in titanio 460cc, 1 legno fairway, 1 ferro ibrido, 1 ferro 5-pw ed 1 putter, più 3 fodere per le mazze e una comoda sacca da golf deluxe e dual-strap. Tutte le mazze sono molto leggere, i legni sono realizzati in grafite mentre i ferri sono dotati di aste in acciaio inossidabile. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Scoprilo su Amazon.it a 249,99€

Il set di US Kids Golf è stato specificatamente ideato per i bambini dai 9 agli 11 anni, con altezza da 141 cm a 149 cm. Perfetto per giocatori principiati o intermedi, la flessibilità e la leggerezza delle mazze sono ideali per migliorare le prestazioni di gioco e per facilitare l'efficacia dei tiri. Il set si compone di 1 driver da fairway con loft 21° (con fodera inclusa), un ferro 6, un ferro 8, un pitching wedge e un putter, più una borsa comoda e leggera, in verde grigio e nero e dotata di cavalletto e doppia cinghia per trasportare il tutto. Le mazze sono realizzate in acciaio inossidabile e il set si distingue particolarmente per la facilità di utilizzo, la leggerezza e la flessibilità e per l'intervallo di altezza ottimale.

Scoprilo su Amazon.it a 245,00€