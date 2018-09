L'accappatoio piscina confortevole e pratico

Dopo un lungo e stancante allenamento in piscina, non c'è nulla di meglio che uscire dalla vasca e avvolgersi nell'accappatoio. In spugna, in microfibra o dotato di cappuccio, l'importante è che sia in grado di asciugare rapidamente senza correre il rischio di prendere freddo. Vi presentiamo una selezione dei migliori accappatoi per rendere la vostra esperienza in piscina confortevole e sicura.

1. Arena

L' accappatoio in spugna è disponibile in diversi colori, perfetto sia per lui che per lei, si adatta ad ogni gusto e stile. Confortevole e caldo l'accappatoio in tessuto 100% cotone è dotato di cappuccio sempre in spugna per non correre il rischio di prendere freddo. Il logo disegnato sulla spalla sinistra e sul petto rendono unico ed elegante questo modello, da indossare non solo in piscina, ma anche a casa o in una spa.

2. Ferrino

L'accappatoio in microfibra è perfetto per asciugarsi rapidamente appena usciti dalla vasca, dopo un lungo e intenso allenamento. Mentre il cappuccio permette di asciugare i capelli, le comode tasche frontali consentono di conservare all'interno cuffia e occhialini. La comoda sacca in dotazione è perfetta per riporre l'accappatoio nel borsone senza correre il rischio di bagnare gli altri vestiti.

3. Cressi

L'accappatoio in spugna 100% cotone è super morbido e delicato, per avere una bellissima sensazione di asciutto subito dopo un bagno. Disponibile in diversi colori, può essere indossato sia da lui che da lei per essere sempre eleganti e cool anche in piscina. Le tasche applicate davanti con multicuciture sono resistenti e pratiche per conservare tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

4. Astra

Morbido e confortevole l'accappatoio in sugna 100% cotone asciuga alla perfezione ed è confortevole sulla pelle. Poco ingombrante può essere portato nella borsa da piscina lasciando ampio spazio agli altri accessori. Il materiale di cui è composto l'accappatoio permette di lavarlo in lavatrice e di metterlo nell'asciugatrice senza il rischio di rovinarlo.

5. Speedo

Colorato ed elegante l'accappatoio in microfibra è perfetto per assicurare il massimo comfort post nuotata sia per lui che per lei. Dotato di cappuccio garantisce un'asciugatura rapida e evita di prendere colpi di freddo. Le comode tasche frontali consentono di conservare al loro interno la cuffia dopo il suo utilizzo.

