L'asciugamano piscina pratico e funzionale

Gli allenamenti in piscina spesso sono stancanti e faticosi, quindi appena si esce dall'acqua non si vede l'ora di avvolgersi in un morbido asciugamano in microfibra per togliersi i residui d'acqua e non correre il rischio di prendere freddo prima di infilarci l'accappatoio. Vi presentiamo una selezione dei migliori asciugamano in vendita su Amazon, pratici ed efficaci da poter portare sempre con te.

1. MountFlow

Disponibile in sei colori differenti, è ideale da abbinare al tuo set da palestra. Il telo pratico e compatto può essere trasportato in ogni borsone. Disponibile in diverse grandezze, una volta arrotolato diventa sottilissimo. Il comodo elastico permette di mantenerlo chiuso anche nella borsa. Una volta aperto, permette di appenderlo, per averlo sempre a portata di mano. La microfibra leggera e resistente è perfetta per assorbire l'acqua e si asciuga in pochi minuti senza il rischio di emanare cattivi odori.

Scopri di più su Amazon ad un prezzo che va da 9,62 a 15,99€

2. Cressi

Il morbido asciugamano in microfibra assorbe più acqua di un normale telo in spugna. Le cuciture laterali permettono di avere un asciugamano resistente al tempo e all'usura. Il materiale dopo l'utilizzo si asciuga rapidamente per poterlo riporre nella borsa subito dopo essere usciti dalla vasca. Dotato di fettuccia laterale, potete appenderlo comodamente e trovarlo rapidamente nel momento in cui serve. Dotato di una pratico sacchetti con retina, potete conservarlo consentendo la corretta areazione alla microfibra.

Scopri di più su Amazon al prezzo che va da 6,99a 29,99€

3. Syourself

L'asciugamano disponibile in diversi colori si adatta ad ogni stile e gusto. Perfetto per il nuoto, l'asciugamano in 4 dimensioni può essere usato anche in palestra, il campeggio e durante i viaggi. Piccola e sottile è in grado di entrare comodamente in ogni sacca da sport occupando spazio. La microfibra morbida e liscia si asciuga rapidamente anche alla comoda sacca retata in dotazione che permette il passaggio dell'aria.

Scopri di più su Amazon al prezzo che va da 7,99 a 14,99€





4. Youngdo

L'asciugamano in microfibra sintetica è super assorbente e offre calore e asciugatura rapida rispetto ai normali asciugamani in cotone. Dopo una nuotata o dopo una doccia, questo asciugamano in microfibra assorbe rapidamente l'acqua. Si asciuga velocemente rispetto ai normali asciugamani, rendendolo ideale se si ha poco tempo. Facilmente lavabile in lavatrice non perde la sua capacità assorbente.

Scopri di più su Amazon al prezzo di 14,95€

5. Toncho

Per avere un'esperienza più confortevole, non potete rinunciare al poncho in microfibra. Pratico e discreto vi permette di asciugarvi rapidamente appena usciti dall'acqua conservando il massimo della riservatezza e della praticità. Il cappuccio incluso garantisce di stare al caldo anche nelle piscine aperte.

Scopri di più su Amazon al prezzo di 28,97€

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!