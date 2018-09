Le borse piscina per avere il necessario a portata di mano

Costume, occhiali e cuffia sono l'accessorio indispensabile per andare in piscina, a questi vanno aggiunti accappatoi e asciugamano. Le cose da portare sono davvero tante! Quindi per avere tutto in ordine e non rischiare di dimenticare l'indispensabile l'unica ancora di salvezza è la borsa piscina. Vi presentiamo una selezione di sacche piscine perfette per ogni gusto e necessità.

1. Under Armour

La borsa piscina compatta e dal design essenziale è perfetta per chi ha un look semplice, ma elegante. Le finiture resistenti all'acqua mettono al sicuro i nostri accessori dall'umidità. Accessoriata con tasche è in grado di conservare al suo interno tutto ciò che serve. La tracolla e i manici pratici ed efficienti ci permettono di portarla con facilità in ogni occasione.

Scopri di più su Amazon

2. Fluyd

L'apertura su tre lati con doppia zip permette di sistemare e mettere in ordine gli accessori con facilità. Il materiale impermeabile è perfetto per contrastare la presenza dell'acqua vicino alle vasche. Leggera e pratica la tracolla regolabile ci consente di trasportarla in piscina o in palestra senza sforzo.

Scopri di più su Amazon

3. Arena

Piccolo e pratico è sufficientemente capiente per contenere tutto ciò che serve in piscina. Le tasche laterali separate oltre a contenere l'indispensabile, mantengono separati gli indumenti bagnati da quelli asciutti. Il borsone con logo e finiture a contrasto ha uno stile moderno e vivace.

Scopri di più su Amazon





4. Mosiso

La borsa piscina disponibile in vari colori e stampe è perfetta sia per lui che per lei. Il modello multitasche permette di organizzare tutto in modo pratico e efficiente. Il pannello base robusto e il fondo resistente all'acqua assicura la protezione di accessori e vestiti all'interno del borsone.

Scopri di più su Amazon

5. Lonsdale

La borsa piscina basic è leggera e pratica da portare. Impermeabile e resistente all'acqua è perfetta per accompagnare ogni allenamento in piscina. Disponibile in diversi colori si adatta ad ogni stile e gusto.

Scopri di più su Amazon

