Le ciabatte antiscivolo per andare in piscina senza problemi

Gli amanti del nuoto non uscirebbero mai dall'acqua, ma il freddo invernale limita la pratica di questo sport. Per chi non riesce e fare a meno di tuffi e nuotate, l'alternativa giusta è la piscina. Bella, riscaldata e con acqua limpida è il contesto ideale per esprimere al meglio la propria passione. Il bordo vasta, però, presenta delle insidie, per evitare di cadere rovinosamente e farsi male, tra gli accessori indispensabili nella borsa, ci sono le ciabatte antiscivolo. Vediamo i migliori modelli pratici e cool, per essere sempre alla moda anche in piscina.

1. Adidas

Semplici ed eleganti le ciabatte piscina Adidas sono perfette per chi ama lo stile minimal, ma con uno sguardo ai dettagli. La parte superiore caratterizzata dalle strisce del marchio regala un tocco in più al modello. Il materiale in gomma antiscivolo è perfetto per passeggiare a bordo vasca o nello spogliatoio, senza correre il rischio di scivolare. Robuste e resistenti vi accompagneranno durante tutti gli allenamenti.

2. Under Armour

Per uno stile essenziale, la ciabatta da piscina Under Armour è la scelta ideale. Il modello ergonomico si adatta ad ogni conformazione donando il massimo del comfort. La fascetta, il sottopiede e la suola sono progettati per allontanare l'acqua dal piede. Il materiale ad asciugatura rapida, permette di usare la ciabatta sia nello spogliatoio che a bordo piscina.

3. Puma

Senza tempo ma di tendenza, il modello è il perfetto mix tra stile e comfort. Le ciabatte da piscina possono essere indossate anche dopo un lungo allenamento, una gara o una partita. Il sottopiede in EVA morbido e anatomico si modella al piede e alla sua conformazione per restituire il massimo del benessere ad ogni passo.

4. Cressi

Il modello dalle linee semplici e minimal è pensato sia per lui che per lei. Disponibile in diversi colori si adatta ad ogni stile e gusto, per essere perfetti anche dopo lunghe ore di allenamento. La parte inferiore della suola è dotata di rilievi e depressioni a ventosa che ancorano la scarpa al suolo e limitano il rischio di scivolare sulle superfici bagnate o sulle piastrellate delle piscine.

5. Phefee

Per non passare inosservato e avere uno look moderno, il modello con suola arancione è la scelta giusta. La ciabatta piscina realizzata in materiale elastico è leggera, morbido e resistente per prevenire rotture e crepe. La suola in gomma flessibile è dotata di strisce profonde, per avere il massimo attrito tra le scarpe e il terreno ed evitare pericolose cadute.