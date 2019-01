I migliori costumi da uomo per rimettersi in forma dopo le feste

Con le feste ormai alle spalle, bisogna fare i conti con la pancetta che spunta da sotto i vestiti. L'estate e con essa l'immancabile prova costume sono sempre più vicini! Il nuoto in piscina è uno degli sport migliori per dimagrire e acquistare una forma fisica invidiabile. Tra gli accessori per praticare questo sport, il costume è senza dubbio il più importante. La scelta del capo può fare la differenza sia che si pratichi il nuoto a livello amatoriale, sia che si punti ad ottenre delle performance. Negli ultimi anni i costumi da uomo per il nuoto, hanno subito una notevole evoluzione per quanto riguarda i materiali e i modelli. Le proposte si dividono tra slip e jammer. Orientarsi tra questi due tipi di costumi non è semplice, prima di acquistarli dobbiamo prendere in considerazione la struttura fisica e la frequenza con cui ci alleniamo.

Per aiutarvi nella scelta e avere l'accessorio adatto alle vostre esigenze, dopo avervi presentato i migliori modelli da donna, non può mancare una selezione del perfetto costume da uomo per piscina.

1. Per chi preferisce i modelli classici: Costume Slip

Il costume a mutandina è il più classico dei modelli. Poco frequente durante le gare, è la scelta prediletta durante gli allenamenti. Il motivo? Il modello sgambato offre libertà di movimento, assicurando il contatto diretto e la sensazione di scivolere sull'acqua. Inoltre per chi si allena diverse ore al giorno, lo slip con la sua conformazione riduce al minimo eventuali rischi di abrasioni o fastidi. Il modello, dalle linee minimal e total black, è realizzato in tessuto idrorepellente, perfetto per ottenere il massimo delle prestazioni. Il materiale resistente ai lavaggi e al cloro, è in grado di asciugarsi in poco tempo, la scelta giusta per chi si allena più volte a settimana.

2. Per chi vuole il massimo della libertà senza rinunciare allo stile: Costume Short

Anche se meno usato rispetto allo slip, il costume a short viene preferito dai nuotatori che vogliono conservare il massimo della libertà durante l'allenamento, senza rinunciare allo stile e al gusto. Il modello a tinta unita è reso unico da inserti a contrasto, per avere un look infallibile anche mentre si nuota. I boxer dotati di chiusura elastica sono molto comodi e si adattano ad ogni conformazione fisica. Il rivestimento sul cavallo e la banda elastica con cordoncino, sono perfetti per nuotare in totale sicurezza e avere il massimo del comfort.

3. Perfetto per chi pratica il nuoto a livello agonistico: Costume Jammer

Il costume jummer è la scelta ideale per chi pratica nuoto a livello agonistico. Il modello a pantaloncino, oltre a ridurre la resistenza con l'acqua è un valido aiuto a livello muscolare. Il modello aderente alle gambe, supporta i muscoli per garantire il massimo delle prestazioni. Il costume contraddistinto dalla fascia laterale a contrasto, è perfetto per chi ricerca lo stile anche durante gli allenamenti. La coulisse in vita e il supporto, garantiscono il massimo del comfort anche durante lunghe ore di allenamento. Il materiale idrorepellente, permette al costume di asciugarsi in tempi rapidi, ed essere pronto all'uso.

4. Essenziale ed elegante: Costume a M

Il modello riprende lo stile del classico costume da mare. Il costume a M o a short proprio per la sua conformazione garantisce piena libertà di movimento durante gli allenamenti. L'accessorio rappresenta un giusto compromesso tra il comfort dello slip e le migliori prestazioni del modello jammer. Il modello caratterizzato dall'iconico logo della marca, è disponibile in diversi colori, che vanno dal classico nero o grigio, fino a quelli più accesi come il rosso. Ideale per chi non rinuncia mai allo stile.

5. Ideale per affrontare allenamenti intensivi e avere il massimo delle prestazioni: Costume Jammer

Il modello lungo fino al ginocchio è pensato per ottenere il massimo delle prestazioni in acqua, durante gli allenamenti intensivi o nel corso delle gare. la tecnologia Power Skin ST 2.0 è pensata per ottenere una compressione perfetta e migliorare la resistenza all'acqua. Realizzato in materiale durevole, resistente al cloro, può essere usato più volte senza perdere le sua caratteristiche. Il tessuto ad asciugatura rapida permette di lavare il costume comodamente in lavatrice e poterlo indossare dopo poche ore.

