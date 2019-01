I costumi da nuoto per allenarti in totale comodità

Il nuoto appassiona tante persone, sia quelle che vogliono praticarlo più seriamente che quelle intenzionate a rilassarsi a contatto con l'acqua della piscina. In entrambi i casi questo sport permette di rimanere in ottima forma: per le nuotate giuste esistono ormai costumi di ogni tipo, dal più semplice al più "sofisticato", ma anche quelli semplici sono il risultato di un attento studio da parte delle aziende produttrici. La scelta è un momento importante: il costume da piscina deve venire incontro alle esigenze personali, anche se con tanti marchi e tanti modelli sembra quasi impossibile orientarsi. Per questo vi aiutiamo a scegliere il costume da nuoto perfetto per ogni donna.

1. Cressi

Ogni donna quando pratica attività fisica deve sentirsi comoda e a proprio agio. Con questo tipo di costume è possibile. Il modello progettato specificamente per il nuoto, lo snorkeling e gli sport acquatici avvolge il corpo in maniera ottimale per garantire il massimo della vestibilità. La cerniera frontale è pensata per indossare e togliere il costume facilmente, per ottimizzare ogni secondo. Il costume realizzato in morbido neoprene rende il modello leggero e caldo, perfetto per affrontare anche l'acqua più fredda.

2. Delimira

Il costume dal taglio femminile ha uno stile glamour per valorizzare la silhouette di ogni donna quando ci si allena o si praticano sport a livello agonistico. Le linee colorate sul dorso oltre a dare movimento alla figura, rimangono brillanti anche dopo lunghe ore a contatto con il cloro. Il tessuto in microfibra doppiato assicura il massimo del comfort. Le spalline larghe e l'imbottitura in schiuma sottile all'interno delle coppe danno struttura al costume conservando il massimo della vestibilità.





3. Arena

Il costume monocolor è disponibile in vari colori, dal classico nero o blu, a tinte più accese come azzurro, rosa o rosso. Il modello dalle linee essenziali dona il massimo della comodità anche durante gli allenamenti più intensi, grazie allo scollo incrociato sulla schiena. Il materiale maxlife è perfetto per chi ama andare in piscina più volte a settimana. Resistente al cloro e alla luce, assicura la sua durata nel tempo. Il tessuto a rapida asciugatura permette al costume di essere riposto subito in borsa.

4. Speedo

Il modello dal design elegante è reso glamour da fasce laterali e spalline a contrasto, per un look sempre alla moda anche in piscina. Il modello Muscleback associato al tessuto elastico a quattro direzioni offre flessibilità e libertà di movimento, per allenarvi con il massimo del comfort. Il materiale endurance mantiene la sua forma e resiste al cloro.

5. Syrokan

Il costume da bagno dalle linee classiche è disponibile in diversi colori, perfetto per accontentare ogni stile e gusto. Il modello dalla sgambatura corta è progettato per adattarsi ad ogni corpo e mettere in risalto la silhouette, mentre la schiena scoperta assicura il massimo della ventilazione. La finitura liscia e il tessuto elasticizzato oltre a garantire resistenza nel corso del tempo, permette al costume di asciugarsi in tempi rapidi.

