I lettori mp3 per ascoltare musica durante gli allenamenti in piscina

Ascoltare musica durante gli allenamenti in piscina o una nuotata in mare è indispensabile per avere la giusta carica. Accompagnare le nuotate con le canzoni del proprio cantante preferito, è un valido espediente per dare ritmo alle bracciate e rendere i lunghi allenamenti meno noiosi. L'accessorio perfetto è il lettore mp3 subacqueo. Pratico e impermeabile consentirà di portare in acqua tutta la musica che preferite. Per facilitarvi la scelta, vi presentiamo una selezione di cuffie impermeabili che potrebbero fare al caso vostro.

1. Sony

Il design compatto e avvolgente rende queste cuffie sicure e comode e restano al loro posto anche durante una sessione di allenamento intensa. Il lettore mp3 grazie alla modalità audio ambientale consente di sentire i suoni circostanti e le direttive dell'istruttore senza perdere una nota. I comandi facilitati vi permetteranno di riprodurre i vostri brani preferiti con pochi e semplici gesti.

2. Tayogo

Gli auricolari hanno una struttura ergonomica per aderire perfettamente all'orecchio e avere la trasmissione del suono ottimale. L'ampia memoria e la funzione radio consento di avere a portata di mano tutta la musica preferita. La batteria a litio integrata vi permette di effettuare lunghe ore di allenamento sempre in compagnia delle vostre canzoni.

3. Agptek

Il lettore mp3 dal design elegante e compatto grazie alla clip può essere posizionato sul costume e lasciare libertà di movimento. Gli auricolari impermeabili con cavo molle sono pensati per ridurre la resistenza con l'acqua e assicurarvi il massimo delle prestazioni. Con l'ampia memoria e la batteria di lunga durata non correrete mai il rischio di rimanere senza la vostra musica preferita.

4. i360

Con le cuffie wireless puoi fare tutte le attività che vuoi senza l'intralcio dei cavi. Il lettore mp3 fornito di comodi comandi ti permette di selezionare le canzoni o il volume in pochi secondi. Gli auricolari dalle linee moderne sono ergonomiche per garantirti una qualità del suono ottima in ogni attività sportiva.

5. Olicysm

Leggero, confortevole ed elegante gli auricolari in silicone di varie dimensioni si adattano ad ogni orecchio ed è perfetto per il nuoto, la palestra o la corsa. Può essere utilizzato come auricolare Bluetooth impermeabile. La memoria integrata da 8 GB ti consente di scaricare la musica senza collegarti al telefono o ad altri dispositivi Bluetooth.

